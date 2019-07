Mẫu lai nhí được chú ý vì thần thái giống Hồ Ngọc Hà là ai?

Được xem là bản sao nhí của Hồ Ngọc Hà, Alex nhận được sự chú ý của không ít khán giả mỗi khi xuất hiện. Alex sinh năm 2007, có bố là người New Zealand, mẹ là người Việt Nam. Hiện, em sống cùng bố mẹ tại Việt Nam. Cô nhóc sở hữu nét đẹp dịu dàng đậm nét Á Đông pha nét cá tính, tự tin của phương Tây. Alex là học trò của siêu mẫu Xuân Lan. Theo Xuân Lan, cô phát hiện ở Alex nhiều tiềm năng và tố chất của một người mẫu lẫn hoa hậu tương lai. Thiên thần lai là gương mặt khá quen thuộc trên nhiều sàn diễn thời trang trong nước. Bản sao nhí của Hà Hồ có nhiều cơ hội thể hiện khả năng tạo dáng và diễn xuất. Thần thái được khen khá chuyên nghiệp của Alex khi tham gia một sự kiện thời trang. Mới 12 tuổi nhưng Alex đã sở hữu chiều cao ấn tượng 1m60. Đây là lợi thế của cô nhóc khi làm người mẫu. Học trò của Xuân Lan từng tham gia cuộc thi Little Miss & Little Mister United World 2018. Tại sân chơi này, Alex giành danh hiệu á hậu 1. Bố mẹ của Alex hỗ trợ và ủng hộ Alex làm người mẫu.Bông hồng nhí được kỳ vọng sẽ trở thành người mẫu chuyên nghiệp trong tương lai. Xem video "Hồ Ngọc Hà nói gì khi bị đồn hết thời, ế show". Nguồn Youtube/vtc

