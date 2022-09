Mạc Văn Khoa có gì khiến vợ hơn tuổi si mê?

Người phụ nữ luôn bên cạnh Mạc Văn Khoa từ lúc anh nghèo khó đến thành đạt chính là Thảo Vy - bà xã của nam diễn viên hài. Đến với Thảo Vy, Mạc Văn Khoa chưa có gì trong tay. Đến nay, anh có sự nghiệp diễn xuất và kinh doanh khá thành công. Trong cuộc phỏng vấn với Dân Trí, Thảo Vy cho biết, cô cảm thấy mến Mạc Văn Khoa ngay lần đầu gặp. "Trước kia tôi thích người cao ráo, đẹp trai. Thế mà, tôi lại bị thuyết phục bởi sự chân thành và nghiêm túc từ anh ấy. Từ đó, diện mạo không còn quan trọng với tôi nữa", cô nói. Ở Mạc Văn Khoa, Thảo Vy nhận thấy sự già dặn, trưởng thành, từng trải, am hiểu sóng gió cuộc đời và nhất là luôn biết chia sẻ, cảm thông và thấu hiểu. Mạc Văn Khoa luôn yêu thương, chiều chuộng vợ. Thảo Vy chia sẻ, được chồng quan tâm khi mang bầu: “Khoa không cho mình làm gì cả, ở nhà ăn gì thì Khoa nấu, nếu bận đi quay thì có người mua. 3 tháng đầu thì mình bị nghén, ăn gì cũng không ngon và nhanh xuống ký. Đến tháng thứ 4, Khoa giảm lịch quay lại để ở nhà với mình thường xuyên. Dù thèm chua vào 12h đêm, Khoa vẫn tìm được cho mình. Lúc bị động thai, anh cũng bên cạnh ôm mình an ủi”. Tháng 12/2020, Thảo Vy lâm bồn trước ngày dự sinh khoảng 1 tháng. Chứng kiến vợ sinh con vất vả, Mạc Văn Khoa nhiều lần bật khóc. Khi Thảo Vy đề cập đến việc sinh thêm con, Mạc Văn Khoa muốn chờ ít nhất 3 năm do vợ sinh mổ. Nam diễn viên có những hành động lãng mạn dành cho người bạn đời. Hồi tháng 7 vừa qua, Mạc Văn Khoa đã cầu hôn Thảo Vy ngay trong quán bún đậu. Mạc Văn Khoa chiều chuộng vợ hết mực bảo sao Thảo Vy không mê. Từ tay trắng, cặp đôi hiện tại sở hữu đến 9 quán ăn.Mạc Văn Khoa và Thảo Vy hiện tại có một cô con gái 2 tuổi. Cặp đôi đưa con du lịch Thái Lan cách đây không lâu. Xem video "Mạc Văn Khoa cầu hôn Thảo Vy". Nguồn Youtube Mạc Văn Khoa

