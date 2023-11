Lý Nhã Kỳ tiết lộ lý do lỡ hẹn với Tiktok Award Vietnam

Mới đây, Lý Nhã Kỳ viết trên trang cá nhân về lý do cô lỡ hẹn với chương trình Tiktok Award Vietnam. "Kỳ xin gửi lời xin lỗi đến khán giả và BTC Tiktok Awards Vietnam, vì lý do sức khoẻ đã không thể đến tham dự sự kiện hôm nay", nữ diễn viên chia sẻ. Trước đó vài ngày, Lý Nhã Kỳ khoe cô chuẩn bị tham dự Tiktok Awards Vietnam với tư cách khách mời. Lý Nhã Kỳ đã sửa soạn trang điểm, trang phục để tham dự chương trình nhưng do bị sốt siêu vi nên cô đành lỡ hẹn. Nữ diễn viên "Gió nghịch mùa" tranh thủ ăn cơm trong khi trang điểm chuẩn bị cho buổi lễ Tiktok Awards Vietnam. Ở tuổi 41, Lý Nhã Kỳ vẫn giữ được vóc dáng và nhan sắc trẻ trung xinh đẹp. Không chỉ đẹp, nữ diễn viên còn có cuộc sống như bà hoàng với khối tài sản ước tính hàng trăm tỷ đồng gồm nhiều bất động sản, siêu xe, du thuyền... Dù giàu có, giỏi giang, xinh đẹp nhưng ở tuổi 41, Lý Nhã Kỳ vẫn chưa lập gia đình. Người đẹp từng vướng tin đồn kết hôn năm 18 tuổi, hẹn hò với nam diễn viên Minh Tiệp, Việt Anh, tuy nhiên cô phủ nhận tất cả. Năm 2019, Lý Nhã Kỳ thông báo cô và bạn trai chia tay sau 9 năm hẹn hò. Đây cũng là lần đầu tiên cô thừa nhận có bạn trai. Hiện tại ở tuổi 41, Lý Nhã Kỳ suốt ngày "than ế" trên mạng xã hội nhưng có người theo đuổi thì cô lại sợ hãi. Mới đây, nữ diễn viên còn khiến công chúng quan tâm khi công khai loạt hình ảnh, tin nhắn bị một nhóm người lạ quấy rối, theo dõi và luôn gọi "vợ ơi". Tối 20/11, Lý Nhã Kỳ bắt được hoa trong đám cưới của diễn viên Phương Lan và bạn trai Phan Đạt tại TPHCM. Nữ diễn viên cho biết, cô mong bắt được hoa để "xin vía" sớm lấy chồng, có người yêu thương như đàn em.Xem video: Lý Nhã Kỳ lộng lẫy tham dự sự kiện. Nguồn NVCC

