Lương Gia Huy và dàn sao bị lừa đảo mất tiền oan

Mới đây, Lương Gia Huy bị lừa đảo mất gần nửa tỷ. Nam ca sĩ chia sẻ, một người tự xưng là nhân viên ngân hàng gọi điện cho anh để tư vấn nâng hạn mức thẻ tín dụng. Ảnh: FBNV. Do bận rộn với công việc, Lương Gia Huy đưa điện thoại cho trợ lý để giúp mình hoàn thành nốt thủ tục. Trợ lý của Lương Gia Huy mất cảnh giác nên bọn lừa đảo liên tục rút tiền từ thẻ của vợ chồng Lương Gia Huy. Ảnh: FBNV. Không chỉ ca sĩ Lương Gia Huy, nhiều sao Việt cũng bị lừa đảo mất tiền oan, Đức Phúc là một trong đó. Năm 2022, Đức Phúc cho biết, một hoặc hai đối tượng đã giả danh doanh nhân Minh Hải - bố con trai Hòa Minzy và ca sĩ Erik để lừa chiếm đoạt 32 triệu đồng của anh. Ảnh: FBNV. Đức Phúc tiết lộ, đầu tiên là đối tượng Hải (giả) đã nhắn tin trên ứng dụng cho nam ca sĩ nói sắp từ Australia về Việt Nam và ngỏ ý mua hộ đồ xách về. Kẻ mạo danh sau đó tạo một nhóm chat, thêm vào đối tượng giả danh Erik. Ảnh: FBNV. Đối tượng Hải (giả) đề cập chuyện nhờ tài khoản có tên Erik chuyển tiền vé máy bay cho đại lý ở Việt Nam. Sau đó, người giả mạo Erik nhờ Đức Phúc chuyển hộ. Đức Phúc đồng ý. Sau khi chuyển xong, nói chuyện với Erik thì Đức Phúc mới phát hiện ra mình đã bị lừa. Ảnh: FBNV. Sau thông tin Đức Phúc bị lừa 32 triệu, Trà Ngọc Hằng tiết lộ, cô từng mất 500 triệu bởi kịch bản tương tự. “Hằng đã nhờ công an vào cuộc. Nếu lấy lại được 500 triệu, Hằng nguyện mang 50% số tiền đó làm từ thiện giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn”, người đẹp cho biết. Ảnh: FBNV. Theo Pha Lê, NSND Lê Khanh từng chuyển 30 triệu cho kẻ mạo danh nghệ sĩ Lê Đại Chức. Ảnh: FBNV. “Nghệ sĩ ưu tú Lê Đại Chức (em trai ông ngoại tôi) bị hack Facebook. Và cô tôi là NSND Lê Khanh đã chuyển 30 triệu cho kẻ lừa đảo với cái tên Le Dai Chuc y chang. Càng ngày chiêu thức lừa đảo càng tinh vi, cả nhà lưu ý nhé", Pha Lê cho hay. Ảnh: FBNV. Theo Tiền Phong, ông bầu Lương Trọng Nghĩa từng bị kẻ gian chiếm đoạt trang cá nhân. Một số nghệ sĩ chuyển tiền cho kẻ lừa đảo gồm: nghệ sĩ Hồ Vĩnh Anh là 10 triệu, ca sĩ Nam Cường 5 triệu, ca sĩ Trang Nhung 50 triệu và nghệ sĩ Phan Ngọc Trúc Linh 3 triệu. Ảnh: Tiền Phong. Xem video "Lương Gia Huy thể hiện ca khúc A better day". Nguồn Youtube nhân vật

