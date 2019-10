Loạt trang phục dân tộc ấn tượng nhất Miss Grand International 2019

Kiều Loan mang đến cuộc thi Miss Grand International 2019 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2019) bộ trang phục gắn 2000 đèn led thể hiện hình ảnh chùa Cầu và đêm Hội An. Kiều Loan phải chỉnh sửa trang phục sát giờ diễn. Không may, cuối cùng bộ quốc phục của đại diện Việt Nam không phát sáng hoàn toàn trên sân khấu. Tuy nhiên, phần trình diễn của Kiều Loan vẫn gây ấn tượng bởi sự tự tin và thần thái của người đẹp. Ban tổ chức cuộc thi sẽ chọn ra top 20 trang phục dân tộc gồm 10 trang phục được khán giả bình chọn nhiều nhất và 10 trang phục do giám khảo lựa chọn. Hiện tại, các thí sinh tích cực kêu gọi người hâm mộ bình chọn. Cùng với đại diện Việt Nam, đại diện Ecuador thuộc nhóm thí sinh hiện dẫn đầu về bình chọn. Người đẹp đến từ Brazil trình diễn trang phục dân tộc đậm chất lễ hội. Quốc phục của đại diện Guatemala gây ấn tượng với nhiều khán giả. Đại diện Indonesia cũng được đông đảo khán giả bình chọn ở phần thi trang phục dân tộc. Trang phục dân tộc của người đẹp đến từ Malaysia. Đại diện Mexico ghi điểm bởi vẻ rạng rỡ khi trình diễn quốc phục. Đại diện Paraguay mang đến cuộc thi bộ trang phục lấy cảm hứng từ một loài hoa. Người đẹp đến từ Peru gợi cảm ở phần thi trình diễn trang phục dân tộc. Đại diện Philippines đang dẫn đầu bình chọn. Được biết, thí sinh này gặp sự cố về visa nên vừa mới tham gia cuộc thi Miss Grand International 2019.Chung kết cuộc thi Miss Grand International 2019 sẽ diễn ra vào ngày 25/10 tại Venezuela. Năm nay chỉ có 60 thí sinh tham gia tranh tài. Mời quý độc giả xem clip dự thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế của Kiều Loan.

Kiều Loan mang đến cuộc thi Miss Grand International 2019 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2019) bộ trang phục gắn 2000 đèn led thể hiện hình ảnh chùa Cầu và đêm Hội An. Kiều Loan phải chỉnh sửa trang phục sát giờ diễn. Không may, cuối cùng bộ quốc phục của đại diện Việt Nam không phát sáng hoàn toàn trên sân khấu. Tuy nhiên, phần trình diễn của Kiều Loan vẫn gây ấn tượng bởi sự tự tin và thần thái của người đẹp. Ban tổ chức cuộc thi sẽ chọn ra top 20 trang phục dân tộc gồm 10 trang phục được khán giả bình chọn nhiều nhất và 10 trang phục do giám khảo lựa chọn. Hiện tại, các thí sinh tích cực kêu gọi người hâm mộ bình chọn. Cùng với đại diện Việt Nam, đại diện Ecuador thuộc nhóm thí sinh hiện dẫn đầu về bình chọn. Người đẹp đến từ Brazil trình diễn trang phục dân tộc đậm chất lễ hội. Quốc phục của đại diện Guatemala gây ấn tượng với nhiều khán giả. Đại diện Indonesia cũng được đông đảo khán giả bình chọn ở phần thi trang phục dân tộc. Trang phục dân tộc của người đẹp đến từ Malaysia. Đại diện Mexico ghi điểm bởi vẻ rạng rỡ khi trình diễn quốc phục. Đại diện Paraguay mang đến cuộc thi bộ trang phục lấy cảm hứng từ một loài hoa. Người đẹp đến từ Peru gợi cảm ở phần thi trình diễn trang phục dân tộc. Đại diện Philippines đang dẫn đầu bình chọn. Được biết, thí sinh này gặp sự cố về visa nên vừa mới tham gia cuộc thi Miss Grand International 2019. Chung kết cuộc thi Miss Grand International 2019 sẽ diễn ra vào ngày 25/10 tại Venezuela. Năm nay chỉ có 60 thí sinh tham gia tranh tài. Mời quý độc giả xem clip dự thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế của Kiều Loan.