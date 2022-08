Loạt “tiểu tam” trơ trẽn trên màn ảnh Việt khiến khán giả “sôi máu“

Quỳnh Nga đóng vai “ tiểu tam” trong "Về nhà đi con". Nhân vật của nữ diễn viên là Kim Nhã - một chuyên viên cao cấp được Vũ mời về tư vấn cho công ty. Dù biết Vũ đã có gia đình, vợ đang mang bầu, Nhã vẫn có những hành động thân mật Vũ. Với những "chiêu bài" cao tay, Nhã nhanh chóng khiến Vũ đối xử lạnh lùng với Anh Thư, thậm chí mắng vợ. Ảnh: Lao động Trên báo chí, Quỳnh Nga chia sẻ rằng cô thấy Nhã giống yêu tinh. Nếu ở ngoài gặp một cô Nhã như trong “Về nhà đi con”, nữ diễn viên cho ăn đòn. Ảnh: Dân Việt Vì vai Nhã, Quỳnh Nga bị khán giả ghét lây. Chia sẻ với Zing, Quỳnh Nga cho hay cô cảm thấy buồn khi nhiều khán giả không phân biệt được phim và đời thực. Mỗi ngày, Quỳnh Nga nhận được không ít tin nhắn mắng chửi với những lời lẽ khó nghe. Ảnh: Dân Việt Lương Thanh cũng từng đóng vai tiểu tam trơ trẽn. Trong "Hoa hồng trên ngực trái”, cô vào vai Trà - cô trợ lý xinh đẹp âm mưu quyến rũ sếp Thái bằng vẻ ngoài "giả nai", ánh mắt lẳng lơ, trang phục gợi cảm của mình. Ảnh: Lao động Trà còn bị "ghét cay ghét đắng" vì tỏ thái độ hỗn láo, trơ trẽn khi thách thức vợ Thái là Khuê. Ảnh: VTV Trong chương trình Sống mới của VTV, Lương Thanh chia sẻ về vai diễn bị ghét cay ghét đắng: "Khi phim phát sóng tôi có đọc những bình luận trên facebook và bị sốc quá. Cuối cùng tôi quyết định tắt facebook không vào nữa một thời gian. Tuy nhiên do bản tính tò mò tôi lại vào facebook đọc bình luận. Tôi nghĩ nhân vật đáng bị ghét mà bị khán giả ghét như vậy là đã thành công. Tuy nhiên với những gì động chạm tới mình, đôi khi chuyện buồn và tủi thân cũng có". Ảnh: VTV Vai "tiểu tam" của Kim Oanh trong “Đừng bắt em phải quên” cũng khiến khán giả “sôi máu”. Linh của Kim Oanh có tình cảm đơn phương với ông Luân và năm lần bảy lượt chen ngang phá hoại hạnh phúc gia đình ông Luân. Ảnh: Zing Nhân vật Linh được khắc họa đanh đá, có phần mưu mô. Sự mưu mẹo, nham hiểm của nhân vật khiến Kim Oanh bị khán giả ghét lây. Ảnh: Lao động Kim Oanh chia sẻ về vai “em gái mưa” trong “Đừng bắt em phải quên”: “Linh là một người rất thâm hiểm. Cô ta ghét đấy, biết đấy nhưng lúc nào cũng vui cười, thậm chí cả khi đang rất tức giận. Cô ta dùng nụ cười để lấy lòng người khác, để đâm sau lưng người khác. Nhiều người nghĩ diễn như thế là vô duyên nhưng không sao cả, mỗi người có những tầng cảm xúc khác nhau khi xem. Ngoài kia, có rất nhiều người dùng nụ cười giống Linh để che lấp đi thủ đoạn”. Ảnh: Vietnamnet Diễn viên Thu Quỳnh đóng vai "tiểu tam" trong "Lửa ấm". Nhân vật của Thu Quỳnh là bác sĩ Ngọc - người yêu cũ của Minh, đồng thời là bạn thân thuở xưa của Thủy (vợ Minh). Sau hơn 10 năm sống ở nước ngoài, Ngọc trở về nước, thông báo đã có con chung với Minh và công khai tuyên chiến để đòi lại người đàn ông cô từng nhường lại cho Thủy trong quá khứ. Ảnh: Dân Việt Thu Quỳnh chia sẻ trên Tổ Quốc, trong kịch bản, nhân vật Ngọc được xây dựng "khủng khiếp" và "trơ trẽn" hơn nhiều so với những gì thể hiện trên phim. Nhưng cũng chính vì thế mà khi đảm nhận vai, Thu Quỳnh phải trao đổi với đạo diễn để tiết chế lại. Ảnh: Tổ Quốc Trong “Nàng dâu order”, Phương Oanh vào vai Vy - cô người yêu cũ trơ trẽn của Phong. Vy khẳng định cô mới là người đến trước, còn Yến là kẻ thứ 3. Vy còn dùng cái thai giả trong bụng để uy hiếp và phá hoại gia đình Phong - Yến. Ảnh: Vietnamnet Trong “Người phán xử”, Thanh Bi vào vai Vân Điệp - người tình của Phan Hải. Vân Điệp đòi cướp chồng, bày mưu tính kế để cướp con trai của Diễm My và nhiều lần lên mặt thách thức "chính thất". Ảnh: Khám phá Xem trailer phim "Lửa ấm". Nguồn TvAd

Quỳnh Nga đóng vai “ tiểu tam” trong "Về nhà đi con". Nhân vật của nữ diễn viên là Kim Nhã - một chuyên viên cao cấp được Vũ mời về tư vấn cho công ty. Dù biết Vũ đã có gia đình, vợ đang mang bầu, Nhã vẫn có những hành động thân mật Vũ. Với những "chiêu bài" cao tay, Nhã nhanh chóng khiến Vũ đối xử lạnh lùng với Anh Thư, thậm chí mắng vợ. Ảnh: Lao động Trên báo chí, Quỳnh Nga chia sẻ rằng cô thấy Nhã giống yêu tinh. Nếu ở ngoài gặp một cô Nhã như trong “Về nhà đi con”, nữ diễn viên cho ăn đòn. Ảnh: Dân Việt Vì vai Nhã, Quỳnh Nga bị khán giả ghét lây. Chia sẻ với Zing, Quỳnh Nga cho hay cô cảm thấy buồn khi nhiều khán giả không phân biệt được phim và đời thực. Mỗi ngày, Quỳnh Nga nhận được không ít tin nhắn mắng chửi với những lời lẽ khó nghe. Ảnh: Dân Việt Lương Thanh cũng từng đóng vai tiểu tam trơ trẽn. Trong "Hoa hồng trên ngực trái”, cô vào vai Trà - cô trợ lý xinh đẹp âm mưu quyến rũ sếp Thái bằng vẻ ngoài "giả nai", ánh mắt lẳng lơ, trang phục gợi cảm của mình. Ảnh: Lao động Trà còn bị "ghét cay ghét đắng" vì tỏ thái độ hỗn láo, trơ trẽn khi thách thức vợ Thái là Khuê. Ảnh: VTV Trong chương trình Sống mới của VTV, Lương Thanh chia sẻ về vai diễn bị ghét cay ghét đắng: "Khi phim phát sóng tôi có đọc những bình luận trên facebook và bị sốc quá. Cuối cùng tôi quyết định tắt facebook không vào nữa một thời gian. Tuy nhiên do bản tính tò mò tôi lại vào facebook đọc bình luận. Tôi nghĩ nhân vật đáng bị ghét mà bị khán giả ghét như vậy là đã thành công. Tuy nhiên với những gì động chạm tới mình, đôi khi chuyện buồn và tủi thân cũng có". Ảnh: VTV Vai "tiểu tam" của Kim Oanh trong “Đừng bắt em phải quên” cũng khiến khán giả “sôi máu”. Linh của Kim Oanh có tình cảm đơn phương với ông Luân và năm lần bảy lượt chen ngang phá hoại hạnh phúc gia đình ông Luân. Ảnh: Zing Nhân vật Linh được khắc họa đanh đá, có phần mưu mô. Sự mưu mẹo, nham hiểm của nhân vật khiến Kim Oanh bị khán giả ghét lây. Ảnh: Lao động Kim Oanh chia sẻ về vai “em gái mưa” trong “Đừng bắt em phải quên”: “Linh là một người rất thâm hiểm. Cô ta ghét đấy, biết đấy nhưng lúc nào cũng vui cười, thậm chí cả khi đang rất tức giận. Cô ta dùng nụ cười để lấy lòng người khác, để đâm sau lưng người khác. Nhiều người nghĩ diễn như thế là vô duyên nhưng không sao cả, mỗi người có những tầng cảm xúc khác nhau khi xem. Ngoài kia, có rất nhiều người dùng nụ cười giống Linh để che lấp đi thủ đoạn”. Ảnh: Vietnamnet Diễn viên Thu Quỳnh đóng vai "tiểu tam" trong "Lửa ấm". Nhân vật của Thu Quỳnh là bác sĩ Ngọc - người yêu cũ của Minh, đồng thời là bạn thân thuở xưa của Thủy (vợ Minh). Sau hơn 10 năm sống ở nước ngoài, Ngọc trở về nước, thông báo đã có con chung với Minh và công khai tuyên chiến để đòi lại người đàn ông cô từng nhường lại cho Thủy trong quá khứ. Ảnh: Dân Việt Thu Quỳnh chia sẻ trên Tổ Quốc, trong kịch bản, nhân vật Ngọc được xây dựng "khủng khiếp" và "trơ trẽn" hơn nhiều so với những gì thể hiện trên phim. Nhưng cũng chính vì thế mà khi đảm nhận vai, Thu Quỳnh phải trao đổi với đạo diễn để tiết chế lại. Ảnh: Tổ Quốc Trong “Nàng dâu order”, Phương Oanh vào vai Vy - cô người yêu cũ trơ trẽn của Phong. Vy khẳng định cô mới là người đến trước, còn Yến là kẻ thứ 3 . Vy còn dùng cái thai giả trong bụng để uy hiếp và phá hoại gia đình Phong - Yến. Ảnh: Vietnamnet Trong “Người phán xử”, Thanh Bi vào vai Vân Điệp - người tình của Phan Hải. Vân Điệp đòi cướp chồng, bày mưu tính kế để cướp con trai của Diễm My và nhiều lần lên mặt thách thức "chính thất". Ảnh: Khám phá Xem trailer phim "Lửa ấm". Nguồn TvAd