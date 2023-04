Loạt scandal của Hương Giang trước khi tổ chức thi hoa hậu trái phép

Theo Tiền Phong, Miss International Queen Vietnam 2023 là cuộc thi do công ty của Hương Giang Idol (thứ ba bên trái) tổ chức. Sở văn hóa và Thể thao TPHCM vừa cho biết, đây là cuộc thi chưa được chấp thuận tổ chức. Sau đêm chung kết tối ngày 8/4, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tiến hành rà soát, xử lý đơn vị tổ chức cuộc thi. Ảnh: Vietnamnet Theo Giao Thông, đại diện công ty của Hương Giang từ chối trả lời và cho biết đại diện truyền thông của cuộc thi sẽ có thông báo chính thức về ồn ào. Ảnh: Giao Thông Hồi tháng 2/2023, sự kiện công bố top 20 Miss International Queen Vietnam 2023 bị hủy phút chót do chưa xin đủ giấy phép. "Tính chất chương trình liên quan đến tổ chức thi hoa hậu nhưng phía đơn vị đã không nộp đủ giấy tờ. Chúng tôi yêu cầu phải hoãn họp báo và được đơn vị tổ chức chấp hành", bà Phạm Đắc Mỵ Trân - Trưởng phòng Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM chia sẻ trên Vietnamnet. Đại diện Sở Thông tin cho biết thêm do phía Hương Giang đã tuân thủ ngay khi được thông báo nên chỉ bị nhắc nhở. Ảnh: Vietnamnet Cách đây không lâu, Hương Giang cũng vướng ồn ào. Khi tham gia sự kiện, cô bất ngờ kéo tay Hoa hậu Thùy Tiên để lên chụp ảnh cùng, “vượt mặt” Nhật Kim Anh và Lệ Nam. Hành động của Hương Giang bị chỉ trích kém duyên dù Nhật Kim Anh và Lệ Nam đồng ý cho Thùy Tiên chen hàng. Ảnh: Người đưa tin Năm 2017, Hương Giang vướng ồn ào xúc phạm nghệ sĩ Trung Dân. Cụ thể, ở một gameshow, trong một câu hỏi có liên quan đến tên của nghệ sĩ Trung Dân, Hương Giang Idol đưa ra đáp án “đút đầu vô cầu tiêu”. Nghệ sĩ Trung Dân rất nóng giận, yêu cầu Hương Giang bỏ đáp án nhưng cô vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Sau đó, nghệ sĩ Trung Dân bỏ về giữa chương trình. Ảnh: VOV Giữa tâm bão, Hương Giang lên tiếng xin lỗi nghệ sĩ Trung Dân. Nữ ca sĩ khóc nức nở thề rằng cô không nhớ câu hỏi trong gameshow liên quan đến tên nghệ sĩ Trung Dân. Theo lời Hương Giang khi nghệ sĩ Trung Dân đứng dậy vì đáp án, cô xin lỗi ngay lập tức nhưng ông không tin cô không nhớ câu hỏi. Sau đó, Hương Giang có nhắn tin xin lỗi nghệ sĩ Trung Dân và xin ban tổ chức rời khỏi gameshow để giữ ông ở lại. Ồn ào của Hương Giang lắng xuống khi nghệ sĩ Trung Dân chấp nhận lời xin lỗi. Ảnh: Zing Năm 2020, Hương Giang tuyên chiến với antifan. Nữ ca sĩ chuyển giới khẳng định bản thân không nói đạo lý, không chảnh chọe đồng thời yêu cầu antifan ngừng công kích trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, Hương Giang còn đến tận nhà để đối chất một antifan. Ảnh: FBNV Sau loạt hành động cứng rắn, Hương Giang đối mặt với làn sóng tẩy chay dữ dội hơn. Cuối cùng, cô phải nói lời xin lỗi, thừa nhận bản thân đã nóng giận khi giải quyết sự việc. Ảnh: FBNV Năm 2021, Hương Giang Idol bị tố vô ơn. Cụ thể, một tài khoản Facebook được cho là quản lý cũ của Hương Giang viết: "3 năm trước bạn nhờ tôi đưa bạn đi thi hoa hậu. Rồi bạn đẩy tôi ra và tất cả ê-kíp đã từng đồng hành, cố gắng vì bạn", đồng thời gắn tên tài khoản Facebook của Hương Giang. Theo người quản lý cũ, nữ ca sĩ cướp mối quan hệ với siêu mẫu Thái Lan Lukkade. Ảnh: FBNV Quản lý hiện tại của Hương Giang nhanh chóng lên tiếng. Người này cho rằng quản lý cũ từng chơi xấu Hương Giang trong việc mua bản quyền Miss International Queen về Việt Nam tổ chức song nữ ca sĩ vẫn bỏ qua. Ảnh: FBNV Xem video: "Hương Giang muốn thử yêu trai trẻ, Anh Thư mở cửa đón phi công". Nguồn Đông Tây Promotion

