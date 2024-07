Loạt ồn ào của Đàm Vĩnh Hưng trước khi bị cấm diễn 9 tháng

Đàm Vĩnh Hưng vừa bị phạt 27,5 triệu đồng và cấm biểu diễn 9 tháng vì đeo huy hiệu “lạ” trong liveshow tháng 5/2024. Ảnh: FBNV. Trước đó, “ông hoàng nhạc Việt” vướng không ít lùm xùm từ khi vào showbiz. Ảnh: FBNV. Tháng 3/2023, Đàm Vĩnh Hưng công bố dự án phim tiểu sử về mình mang tên “Hào quang rực rỡ - The King”. Nhiều người cho rằng tựa phim “The King” (tạm dịch: Vua) thể hiện sự ngông của “ông hoàng nhạc Việt”. Ảnh: Tiền Phong. Mr Đàm đã bỏ chữ "The King" ra khỏi tên phim. Đồng thời, anh cũng thay đổi poster. Nam ca sĩ đính chính chiếc ghế ngồi trong poster cũ chỉ là chiếc ghế cắt tóc được làm cho lộng lẫy. Ảnh: Người Lao Động. Đàm Vĩnh Hưng từng có nhiều phát ngôn gây sốc. Năm 2018, khi ra mắt MV Hello, Mr Đàm chia sẻ: “Thời điểm này, tôi sẵn sàng chấp tất cả ca sĩ trẻ, lẫn ca sĩ cùng thời và cả những người nổi tiếng trước tôi, xem họ đã có số huy chương, kỷ niệm chương ở các giải thưởng âm nhạc nhiều bằng tôi chưa?...". Ảnh: Dân Việt. "…Riêng với những thứ hạng ảo trên mạng, với tôi nó chẳng là gì hết. Nếu thích, tôi có thể bỏ 100 triệu để thuê người, thuê máy cày view cho mình. Tôi không thiếu tiền nên những chuyện này với tôi chẳng khó chút nào. Nhưng tôi không cần làm những điều đó, vì tôi có khán giả của mình và có cách làm việc riêng”, Dân Việt dẫn lời Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: Dân Việt. Tháng 10/2019, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ clip anh Đoàn Văn Tí say rượu đánh con, đồng thời tuyên bố treo thưởng 20 triệu đồng cho người nào tát vào mặt người bố này. Phát ngôn của Đàm Vĩnh Hưng bị cho là chợ búa, kích động bạo lực. Giữa ồn ào, Mr Đàm phân trần, anh là người có ảnh hưởng với công chúng nhưng lại chọn cách sai pháp luật, làm xao động đến dư luận cũng chỉ vì lòng trắc ẩn dành cho đứa trẻ. Ảnh: FBNV. Tháng 4/2019, khi một tài khoản đăng ảnh Đàm Vĩnh Hưng bên ông Nguyễn Hữu Linh - người sàm sỡ bé gái trong thang máy, Mr Đàm dằn mặt, tuyên bố “Đàm Vĩnh Hưng là vùng đất cấm”. Ảnh: FBNV. Năm 2020, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ trên fanpage thông tin sai sự thật rằng hai bệnh nhân nhiễm COVID-19 đến từ Vũ Hán (Trung Quốc) được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy đã chết. Tuy nhiên, thực tế, 1 trong 2 bệnh nhân đã khỏi bệnh và sức khỏe người còn lại đã có tiến triển tốt hơn. Sau khi bị phản ứng, Mr Đàm vội chỉnh sửa thông tin. Vì đưa tin sai, nam ca sĩ bị phạt 10 triệu. Ảnh: FBNV. Bị bà Phương Hằng réo tên trong nhiều livestream năm 2021, Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu bà Hằng cùng đồng phạm xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại về vật chất 43 tỷ đồng do các phát ngôn của bà Hằng đã xúc phạm Mr Đàm. Ảnh: FBNV. Tháng 9/2023, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bà Nguyễn Phương Hằng và ông Đặng Anh Quân cùng 3 đồng phạm về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Đàm Vĩnh Hưng có mặt ở phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Ảnh: Vietnamnet. Theo Saostar, trong phiên xét xử bà Hằng, Đàm Vĩnh Hưng nói, anh từ bỏ yêu cầu bồi thường vật chất tuy nhiên bà Phương Hằng phải xin lỗi anh trước truyền thông và khán giả. Phía bà Hằng không đồng ý nói lời xin lỗi. Ảnh: FBNV. Xem video: "Đàm Vĩnh Hưng bị Vũ Hà bóc phốt". Nguồn Youtube/ Sen Vàng TV

Đàm Vĩnh Hưng vừa bị phạt 27,5 triệu đồng và cấm biểu diễn 9 tháng vì đeo huy hiệu “lạ” trong liveshow tháng 5/2024. Ảnh: FBNV. Trước đó, “ông hoàng nhạc Việt” vướng không ít lùm xùm từ khi vào showbiz. Ảnh: FBNV. Tháng 3/2023, Đàm Vĩnh Hưng công bố dự án phim tiểu sử về mình mang tên “Hào quang rực rỡ - The King”. Nhiều người cho rằng tựa phim “The King” (tạm dịch: Vua) thể hiện sự ngông của “ông hoàng nhạc Việt”. Ảnh: Tiền Phong. Mr Đàm đã bỏ chữ "The King" ra khỏi tên phim. Đồng thời, anh cũng thay đổi poster. Nam ca sĩ đính chính chiếc ghế ngồi trong poster cũ chỉ là chiếc ghế cắt tóc được làm cho lộng lẫy. Ảnh: Người Lao Động. Đàm Vĩnh Hưng từng có nhiều phát ngôn gây sốc. Năm 2018, khi ra mắt MV Hello, Mr Đàm chia sẻ: “Thời điểm này, tôi sẵn sàng chấp tất cả ca sĩ trẻ, lẫn ca sĩ cùng thời và cả những người nổi tiếng trước tôi, xem họ đã có số huy chương, kỷ niệm chương ở các giải thưởng âm nhạc nhiều bằng tôi chưa?...". Ảnh: Dân Việt. "…Riêng với những thứ hạng ảo trên mạng, với tôi nó chẳng là gì hết. Nếu thích, tôi có thể bỏ 100 triệu để thuê người, thuê máy cày view cho mình. Tôi không thiếu tiền nên những chuyện này với tôi chẳng khó chút nào. Nhưng tôi không cần làm những điều đó, vì tôi có khán giả của mình và có cách làm việc riêng”, Dân Việt dẫn lời Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: Dân Việt. Tháng 10/2019, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ clip anh Đoàn Văn Tí say rượu đánh con, đồng thời tuyên bố treo thưởng 20 triệu đồng cho người nào tát vào mặt người bố này. Phát ngôn của Đàm Vĩnh Hưng bị cho là chợ búa, kích động bạo lực. Giữa ồn ào, Mr Đàm phân trần, anh là người có ảnh hưởng với công chúng nhưng lại chọn cách sai pháp luật, làm xao động đến dư luận cũng chỉ vì lòng trắc ẩn dành cho đứa trẻ. Ảnh: FBNV. Tháng 4/2019, khi một tài khoản đăng ảnh Đàm Vĩnh Hưng bên ông Nguyễn Hữu Linh - người sàm sỡ bé gái trong thang máy, Mr Đàm dằn mặt, tuyên bố “Đàm Vĩnh Hưng là vùng đất cấm”. Ảnh: FBNV. Năm 2020, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ trên fanpage thông tin sai sự thật rằng hai bệnh nhân nhiễm COVID-19 đến từ Vũ Hán (Trung Quốc) được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy đã chết. Tuy nhiên, thực tế, 1 trong 2 bệnh nhân đã khỏi bệnh và sức khỏe người còn lại đã có tiến triển tốt hơn. Sau khi bị phản ứng, Mr Đàm vội chỉnh sửa thông tin. Vì đưa tin sai, nam ca sĩ bị phạt 10 triệu. Ảnh: FBNV. Bị bà Phương Hằng réo tên trong nhiều livestream năm 2021, Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu bà Hằng cùng đồng phạm xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại về vật chất 43 tỷ đồng do các phát ngôn của bà Hằng đã xúc phạm Mr Đàm. Ảnh: FBNV. Tháng 9/2023, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bà Nguyễn Phương Hằng và ông Đặng Anh Quân cùng 3 đồng phạm về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Đàm Vĩnh Hưng có mặt ở phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Ảnh: Vietnamnet. Theo Saostar, trong phiên xét xử bà Hằng, Đàm Vĩnh Hưng nói, anh từ bỏ yêu cầu bồi thường vật chất tuy nhiên bà Phương Hằng phải xin lỗi anh trước truyền thông và khán giả. Phía bà Hằng không đồng ý nói lời xin lỗi. Ảnh: FBNV. Xem video: "Đàm Vĩnh Hưng bị Vũ Hà bóc phốt". Nguồn Youtube/ Sen Vàng TV