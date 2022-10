Loạt mỹ nhân Việt dính tin đồn mang bầu vì... trang phục phản chủ

Mới đây, khi Mỹ Tâm khoe ảnh diện váy suông dài và khoác áo mỏng bên ngoài, nhiều người tưởng cô đang mang thai. Không chỉ Mỹ Tâm, nhiều mỹ nhân Việt dính tin đồn mang bầu chỉ vì váy áo phản chủ. (Ảnh: FBNV) Tháng 2/2021, cư dân mạng quả quyết Lệ Quyên đang mang thai khi cô lộ vòng 2 lùm lùm trong chiếc váy xanh trong clip đứng hát karaoke với nam ca sĩ Tuấn Hưng. (Ảnh: nguoiduatin.vn) Tháng 9/2021, "nữ hoàng bolero" lại bị nghi mang thai với người mẫu Lâm Bảo Châu khi mặc chiếc váy ngủ rộng, khoe bó hoa tình trẻ tặng. (Ảnh: Vietnamnet) Tháng 11/2021, Minh Hằng từng bị nghi mang thai khi diện chiếc váy trắng rộng thùng thình. Tuy nhiên, nữ diễn viên sinh năm 1987 trả lời thắc mắc của fan: "Ủa, alo? Đang quay phim sao có bầu được trời. Khi nào có chị sẽ thông báo tin hỷ nhé. Đừng đoán mò, mệt người em". (Ảnh: Vietnamnet) Diễm My 9x từng bị "váy áo phản chủ" khi diện chiếc váy lụa đỏ ôm sát làm vòng hai của cô nhô lên như đang có em bé. (Ảnh: 2sao) Kể từ khi kết hôn với Trấn Thành, Hari Won nhiều lần bị nghi mang thai do lỗi trang phục cũng như do vòng 2 của cô tự dưng to bất thường. (Ảnh: Saostar.vn) Nam Em cũng nhiều lần vướng tin đồn mang thai do tăng cân mất kiểm soát cộng thêm những chiếc váy cô mặc khiến khán giả hiểu nhầm. (Ảnh: nguoiduatin.vn) Xuất hiện trong một sự kiện cuối năm 2019, siêu mẫu Minh Tú cũng khiến nhiều người bán tín bán nghi chuyện cô mang thai khi nhìn ảnh. Minh Tú sau đó đã phủ nhận chuyện mang bầu và cho rằng do ánh sáng, góc chụp. (Ảnh: Công lý xã hội) Xuất hiện trong một sự kiện vào tháng 7/2022, Trúc Anh lộ vòng 2 lùm lùm như đang mang thai 4-5 tháng, nhưng theo nữ diễn viên "Mắt biếc" đó là do cô tăng cân mất kiểm soát. (Ảnh: saostar.vn)Xem video "Sara Ngọc Duyên khoe bụng bầu những tháng cuối thai kỳ". Nguồn FBNV

