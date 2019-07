Loạt mỹ nhân siêu gợi cảm, chồng vẫn đi ngoại tình, vui vẻ với gái ngành

Từ Hy Đệ (Tiểu S): Tiểu S sinh năm 1978, là người dẫn chương trình truyền hàng đầu xứ Đài. Năm 2005, Tiểu S kết hôn với ông trùm cổ phiếu Đài Loan nổi tiếng đào hoa, Hứa Nhã Quân. Hôn nhân của hai người được nhiều người ngưỡng mộ vì sự đẹp đôi, cũng như sự giàu có và quyền lực của hai gia đình. Tuy nhiên, phía sau sự hào nhoáng là cuộc sống hôn nhân đẫm nước mắt của nữ MC nổi tiếng. Sau gần 20 năm kết hôn, Tiểu S sinh được 3 người con gái. Việc Tiểu S không sinh được con trai khiến cô chịu sự ghẻ lạnh từ gia đình chồng và bị chồng phản bội hết lần này tới lần khác. Nữ MC từng nhiều lần ngậm đắng chứng kiến chồng công khai ngoại tình. Doanh nhân họ Hứa không ít lần bị bắt gặp vào hộp đêm uống rượu với các cô gái nóng bỏng hay bị tố bao nuôi gái mại dâm. Hiện tại, dù đã hơn 40 tuổi, Tiểu S vẫn có ý định tiếp tục sinh con với mong muốn có quý tử nối dõi và cải thiện mối quan hệ với gia đình chồng. Đồng Lệ Á: Đồng Lệ Á sinh năm 1984, là mỹ nữ Tân Cương nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp. Cô được biết đến nhờ phim Cung tỏa tâm ngọc (2011). Tuy nhiên, cô có cuộc hôn nhân không mấy êm ả bên người chồng đào hoa là đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên Trần Tư Thành. Họ kết hôn năm 2014 và có một cậu con trai. Kể từ khi kết hôn, Trần Tư Thành vẫn không bỏ được thói trăng hoa và ngoại tình với hơn 10 người phụ nữ khác nhau. Tháng 1/2017, Phong Hành tiết lộ hình ảnh Trần Tư Thành ngoại tình. Theo hình ảnh và video được công bố, nam diễn viên đã đưa hai cô gái trẻ về phòng và vui vẻ đến tận sáng hôm sau. Dù bị chồng phản bội nhiều lần, Đồng Lệ Á vẫn nhắm mắt cho qua. "Chỉ cần anh ấy biết đường quay về nhà là được", nữ diễn viên trả lời trong một cuộc phỏng vấn. Đổng Tuyền: Đổng Tuyền được khán giả nhớ đến qua các bộ phim như Bát đại hào hiệp, Địch Nhân Kiệt, Tuyết hoa nữ thần long, Mỹ nữ như vân... Cô được ví như chị em sinh đôi với Đồng Lệ Á vì ngoại hình quá giống nhau. Năm 2011, cô kết hôn cùng nam diễn viên Cao Vân Tường. Cũng giống như người bạn thân Đồng Lệ Á, Đổng Tuyền không có hôn nhân hạnh phúc vì người chồng lăng nhăng. Tháng 3/2018, khi Đổng Tuyền vừa đóng máy phim trở về nhà được 12 ngày, Cao Vân Tường đã gọi một cô gái 36 tuổi tới phòng khách sạn và giở trò đồi bại. Nam diễn viên sau đó bị bắt tại Australia vì dính vào án cưỡng dâm. Đổng Tuyền vay mượn khắp nơi, thế chấp tài sản, gom góp được 3 triệu USD để bảo lãnh cho Cao Vân Tường được tại ngoại. Sau đó, cô đưa con gái và mẹ chồng sang Australia để ở bên chồng, theo đuổi vụ kiện. Nhiều người hâm mộ không khỏi xót xa cho nữ diễn viên và cho rằng cô nên ly hôn Cao Vân Tường vì anh này đã phản bội, không xứng đáng với tình yêu của cô. Trương Vũ Kỳ: Trương Vũ Kỳ sinh năm 1986, được biết đến là mỹ nhân của Châu Tinh Trì thông qua bộ phim Siêu khuyển thần thông. Năm 2011, nữ diễn viên gây bất ngờ kết hôn với đạo diễn Vương Toàn An sau khi chia tay Uông Tiểu Phi. Hôn nhân của họ được đánh giá viên mãn bất chấp việc Toàn An hơn vợ 21 tuổi. Tuy nhiên, tháng 9/2014, dư luận bàng hoàng khi cảnh sát thông báo bắt giữ đạo diễn tài danh vì hành vi mua dâm tập thể. Vương Toàn An bị tạm giữ vài tháng và gần như không xuất hiện trước đám đông. Scandal chấn động showbiz đã khiến Trương Vũ Kỳ đệ đơn ly dị trong nỗi tủi hổ. Sau khi ly hôn người chồng đầu tiên, nữ diễn viên kết hôn với doanh nhân Viên Ba Nguyên. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân thứ hai này cũng kết thúc một cách chóng vánh sau hơn một năm chung sống. Nguồn tin cho biết gần đây Trương Vũ Kỳ đang hẹn hò với thương gia Singapore Trương Tiền Hào.

