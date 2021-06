Loạt lùm xùm của Thanh Bi trước ồn ào dự khai trương ở Lâm Đồng

Ngoài Quang Tèo, buổi khai trương của một thẩm mỹ viện ở Lâm Đồng giữa mùa dịch còn có sự góp mặt của Thanh Bi. Đến nay, nữ diễn viên chưa lên tiếng về ồn ào này. Ảnh: Công an TP HCM Trước ồn ào dự sự kiện giữa mùa dịch, Thanh Bi dính không ít lùm xùm. Cô từng gây tranh cãi khi livestream trò chuyện cùng các cầu thủ của U23 Việt Nam trong bữa ăn sau đêm gala vinh danh. Thanh Bi giải thích, vì bạn bè muốn nhìn thấy các cầu thủ nên cô đã livestream nhưng chỉ trò chuyện trong khoảng 10 phút, không chụp hình riêng hay làm phiền các cầu thủ. Thanh Bi khẳng định cô không làm gì quá phản cảm để bị chỉ trích. Khi còn hẹn hò Quang Lê, Thanh Bi lộ ảnh nhạy cảm bên nam ca sĩ. Trước scandal này, Thanh Bi giải thích đây chỉ là hình ảnh trong MV sắp phát hành của Quang Lê và ảnh nhạy cảm là do góc chụp. Khi Quang Lê có phát ngôn "chia tay vẫn ngủ chung", Thanh Bi trở thành tâm điểm của dư luận. Cô giải thích về phát ngôn của tình cũ: "Anh Quang Lê nói câu chia tay vẫn có thể ngủ chung khi gặp nhau chỉ là cách nhấn mạnh tình cảm giữa hai chúng tôi rất thân thiết, không hề mang nghĩa tiêu cực. Nhưng có thể cách nói đã gây ra hiểu lầm". Trong một lần livestream, Thanh Bi bị lộ vòng 1. Một số khán giả cho rằng đây là sự cố ngoài ý muốn. Trong khi đó, nhiều cư dân mạng đặt nghi vấn đây chỉ là chiêu trò PR của Thanh Bi. Ảnh: Dân Việt Tình cũ của Quang Lê cũng từng bị chỉ trích vì quay quảng cáo phản cảm. Ảnh: Gia đình Việt Nam Khi đóng "Người phán xử", Thanh Bi khiến nhiều khán giả bức xúc vì khoảnh khắc không mặc áo ngực trong một cảnh phim. Ảnh: Đời sống plus Thanh Bi vướng ồn ào tiền bạc vào tháng 1/2019. Cụ thể, 1 người bán hàng tố Thanh Bi sau khi nhận hàng thì mất hút và đến khi nhận được tin nhắn đòi nợ Thanh Bi có dấu hiệu muốn quỵt tiền. Nữ diễn viên phim "Người phán xử" quyết định giữ im lặng khi bị tố quỵt tiền. Thanh Bi cho rằng tin đồn vô căn cứ và càng lên tiếng đôi co, người tố sẽ đạt được mục đích dựa hơi. Xem video "Lệ Quyên hát Tình lỡ". Nguồn Youtube/ Quang Lê

