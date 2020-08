Loạt bằng chứng “thuyền tình” Hương Giang - Matt Liu nguy cơ “toang“?

Kết đôi sau khi tham gia chương trình "Người ấy là ai" mùa 3, Hương Giang - Matt Liu là cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm ủng hộ của đông đảo khán giả và người hâm mộ. Tuy nhiên, cuộc tình Hương Giang - Matt Liu mới công khai đã gặp phải nhiều sóng gió. Mặc dù nữ ca sĩ đã lên tiếng cho biết sẽ hạn chế chia sẻ chuyện tình cảm trên mạng xã hội để tránh những đồn đoán không mong muốn, thế nhưng những động thái đầy ẩn ý mới đây nhất của cặp đôi lại đang làm dấy lên nghi vấn rạn nứt. Theo đó, giữa đêm khuya, Hương Giang bất ngờ đăng dòng trạng thái đầy tâm trạng như muốn "tạm biệt" ai đó: "See you later, maybe, never" (Hẹn gặp lại, nhưng có thể là không bao giờ). Dòng status này được nữ ca sĩ mượn lời bài hát See U Later của BLACKPINK, kể về một chuyện tình không có cái kết tốt đẹp của một cô gái chọn nhầm bạn trai. Trước đó, bạn trai Hương Giang cũng ẩn ý nói về chuyện độc thân khi đăng ảnh đánh golf kèm bài hát Solo. Hương Giang chia sẻ khoảnh khắc đi mua sắm một mình. Mới đây, Matt Liu dự tiệc sinh nhật của một người anh thân thiết, nhưng không thấy Hương Giang đâu. Matt Liu và bạn thân thiếu gia Tống Đông Khuê (nhân vật từng tham gia "Người ấy là ai") trong buổi tiệc sinh nhật. Trước đó, Hương Giang còn bị cho là lạc lõng giữa hội bạn thân của bạn trai mới trong một chuyến đi Đà Lạt. Tuy nhiên ngay sau đó, Thuỳ Dung, một người chị thân thiết với Matt Liu đã lên tiếng đính chính mình chính là cô gái đang bị mọi người nhận nhầm là Hương Giang trong bức ảnh. Thuỳ Dung lên tiếng bênh vực bạn thân và khẳng định, Matt và Hương Giang yêu nhau thật lòng. Hương Giang cũng từng có những đáp trả cao tay khi bạn trai vướng ồn ào, ngầm khẳng định sẽ bảo vệ tình yêu của mình. Xem video "Hương Giang làm nữ chính Người ấy là ai". Nguồn Youtube/ Vie Channel:

Kết đôi sau khi tham gia chương trình "Người ấy là ai" mùa 3, Hương Giang - Matt Liu là cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm ủng hộ của đông đảo khán giả và người hâm mộ. Tuy nhiên, cuộc tình Hương Giang - Matt Liu mới công khai đã gặp phải nhiều sóng gió. Mặc dù nữ ca sĩ đã lên tiếng cho biết sẽ hạn chế chia sẻ chuyện tình cảm trên mạng xã hội để tránh những đồn đoán không mong muốn, thế nhưng những động thái đầy ẩn ý mới đây nhất của cặp đôi lại đang làm dấy lên nghi vấn rạn nứt. Theo đó, giữa đêm khuya, Hương Giang bất ngờ đăng dòng trạng thái đầy tâm trạng như muốn "tạm biệt" ai đó: "See you later, maybe, never" (Hẹn gặp lại, nhưng có thể là không bao giờ). Dòng status này được nữ ca sĩ mượn lời bài hát See U Later của BLACKPINK, kể về một chuyện tình không có cái kết tốt đẹp của một cô gái chọn nhầm bạn trai. Trước đó, bạn trai Hương Giang cũng ẩn ý nói về chuyện độc thân khi đăng ảnh đánh golf kèm bài hát Solo. Hương Giang chia sẻ khoảnh khắc đi mua sắm một mình. Mới đây, Matt Liu dự tiệc sinh nhật của một người anh thân thiết, nhưng không thấy Hương Giang đâu. Matt Liu và bạn thân thiếu gia Tống Đông Khuê (nhân vật từng tham gia "Người ấy là ai") trong buổi tiệc sinh nhật. Trước đó, Hương Giang còn bị cho là lạc lõng giữa hội bạn thân của bạn trai mới trong một chuyến đi Đà Lạt. Tuy nhiên ngay sau đó, Thuỳ Dung, một người chị thân thiết với Matt Liu đã lên tiếng đính chính mình chính là cô gái đang bị mọi người nhận nhầm là Hương Giang trong bức ảnh. Thuỳ Dung lên tiếng bênh vực bạn thân và khẳng định, Matt và Hương Giang yêu nhau thật lòng. Hương Giang cũng từng có những đáp trả cao tay khi bạn trai vướng ồn ào, ngầm khẳng định sẽ bảo vệ tình yêu của mình. Xem video "Hương Giang làm nữ chính Người ấy là ai". Nguồn Youtube/ Vie Channel: