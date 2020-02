Liên tục bị cưỡng hiếp trên phim, ngoài đời Phương Oanh từng yêu ai?

Phương Oanh hiện nhận được sự chú ý của nhiều khán giả khi đảm nhận vai cô giáo Uyên bị chồng hụt cưỡng hiếp. Trước đó, nhân vật của cô trong “Quỳnh búp bê” cũng bị cưỡng bức. Phương Oanh sinh năm 1989. Từ năm 23-27 tuổi, cô yêu một người đàn ông có bản lĩnh, tư duy độc lập, trưởng thành. Tâm sự trên Zing, Uyên của “Cô gái nhà người ta” chia sẻ, khi bạn trai gặp biến cố về tài chính, cô vẫn yêu hết mình. Năm 2016, Phương Oanh chia tay bạn trai. Cô thừa nhận đã mất quãng thời thanh xuân đẹp nhất của người con gái và không nhận một chút vật chất nào. Người bạn trai thứ hai của Phương Oanh rất sâu sắc, bù đắp cho cô rất nhiều về vật chất. Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng chỉ nhận những gì mà mình thấy xứng đáng. Trên Ngôi Sao, Phương Oanh tiết lộ lý do hai cuộc tình thanh xuân của cô tan vỡ. Ở cuộc tình đầu tiên, nữ diễn viên mất lòng tin với bạn trai. Sau đổ vỡ đầu tiên, Phương Oanh tiếp tục tin nhưng rồi lại bị phản bội. Nữ diễn viên cho biết, cô không bao giờ trách người thứ ba. Nếu có trách, cô chỉ trách bạn trai mình. Khi nhận được lời mời tham gia phim “Ngược chiều nước mắt”, Phương Oanh vừa chấm dứt cuộc tình thứ hai. Hơn 1 năm qua, Phương Oanh cho biết, cô không kỳ vọng vào chuyện tình cảm. Bạn bè sốt ruột cũng mai mối và nữ diễn viên cố mở lòng đón nhận nhưng lại một lần nữa không may mắn. Nữ diễn viên thừa nhận bản thân là người nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Vì vậy, khi không nhận kết quả nhận xứng đáng, cô đã nghĩ đến sự độc thân lâu dài. Phương Oanh ngẫm ra rằng nếu như người ta thất bại 1, 2 lần thì còn có thể do lỗi của đối phương, nhưng cô đã ngoài 30 tuổi mà vẫn thất bại đến 5-7 lần như thế thì là lỗi của cô. “Có thể tôi vẫn chưa biết cách yêu hoặc yêu sai cách nên đến giờ vẫn chưa có bến đỗ bình yên”, nữ diễn viên xinh đẹp tâm sự. Được biết, gu bạn trai của Phương Oanh là những người đàn ông lớn tuổi, từng trải. Bởi lẽ theo Phương Oanh, cô là người nhạy cảm, hay lo nghĩ nên chỉ có đối tượng như vậy mới phù hợp. Hiện tại, Phương Oanh chỉ quan tâm đến cuộc sống và sự nghiệp. Mời quý độc giả xem trailer tập 1 "Cô gái nhà người ta". Nguồn Youtube

Phương Oanh hiện nhận được sự chú ý của nhiều khán giả khi đảm nhận vai cô giáo Uyên bị chồng hụt cưỡng hiếp. Trước đó, nhân vật của cô trong “Quỳnh búp bê” cũng bị cưỡng bức. Phương Oanh sinh năm 1989. Từ năm 23-27 tuổi, cô yêu một người đàn ông có bản lĩnh, tư duy độc lập, trưởng thành. Tâm sự trên Zing, Uyên của “Cô gái nhà người ta” chia sẻ, khi bạn trai gặp biến cố về tài chính, cô vẫn yêu hết mình. Năm 2016, Phương Oanh chia tay bạn trai. Cô thừa nhận đã mất quãng thời thanh xuân đẹp nhất của người con gái và không nhận một chút vật chất nào. Người bạn trai thứ hai của Phương Oanh rất sâu sắc, bù đắp cho cô rất nhiều về vật chất. Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng chỉ nhận những gì mà mình thấy xứng đáng. Trên Ngôi Sao, Phương Oanh tiết lộ lý do hai cuộc tình thanh xuân của cô tan vỡ. Ở cuộc tình đầu tiên, nữ diễn viên mất lòng tin với bạn trai. Sau đổ vỡ đầu tiên, Phương Oanh tiếp tục tin nhưng rồi lại bị phản bội. Nữ diễn viên cho biết, cô không bao giờ trách người thứ ba. Nếu có trách, cô chỉ trách bạn trai mình. Khi nhận được lời mời tham gia phim “Ngược chiều nước mắt”, Phương Oanh vừa chấm dứt cuộc tình thứ hai. Hơn 1 năm qua, Phương Oanh cho biết, cô không kỳ vọng vào chuyện tình cảm. Bạn bè sốt ruột cũng mai mối và nữ diễn viên cố mở lòng đón nhận nhưng lại một lần nữa không may mắn. Nữ diễn viên thừa nhận bản thân là người nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Vì vậy, khi không nhận kết quả nhận xứng đáng, cô đã nghĩ đến sự độc thân lâu dài. Phương Oanh ngẫm ra rằng nếu như người ta thất bại 1, 2 lần thì còn có thể do lỗi của đối phương, nhưng cô đã ngoài 30 tuổi mà vẫn thất bại đến 5-7 lần như thế thì là lỗi của cô. “Có thể tôi vẫn chưa biết cách yêu hoặc yêu sai cách nên đến giờ vẫn chưa có bến đỗ bình yên”, nữ diễn viên xinh đẹp tâm sự. Được biết, gu bạn trai của Phương Oanh là những người đàn ông lớn tuổi, từng trải. Bởi lẽ theo Phương Oanh, cô là người nhạy cảm, hay lo nghĩ nên chỉ có đối tượng như vậy mới phù hợp. Hiện tại, Phương Oanh chỉ quan tâm đến cuộc sống và sự nghiệp. Mời quý độc giả xem trailer tập 1 "Cô gái nhà người ta". Nguồn Youtube