Lệ Quyên tình tiền viên mãn sau ly hôn Đức Huy

Sau khi tuyên bố ly hôn chồng, Lệ Quyên thường xuyên đăng ảnh tình tứ cùng tình trẻ dù lúc đấy cô chưa công khai mối quan hệ. Nữ hoàng bolero và người mẫu Lâm Bảo Châu dính như sam trong các sự kiện. Trong tiệc sinh nhật người anh thân thiết ca sĩ Quang Hà, Lệ Quyên cũng xuất hiện cùng tình trẻ. Giọng ca "Sầu tím thiệp hồng" chăm khoe ảnh đi chơi, nghỉ dưỡng. Nữ ca sĩ sinh năm 1981 cũng thoải mái khoe ảnh gợi cảm trên trang cá nhân. Cuối tháng 12/2020, Lệ Quyên tậu xe sang trị giá hơn 5 tỷ đồng. Giọng ca “Giấc mơ có thật” còn mua một căn biệt thự nguy nga để làm tổ ấm mới. Mới đây, Lệ Quyên đã công khai mối quan hệ với tình trẻ khi đăng một bức ảnh chụp chung với Lâm Bảo Châu cùng dòng chữ: "Chúng tôi lựa chọn" và hình tượng trái tim. “Vợ chồng hay tình nhân, chưa chắc đã thiếu tình yêu để đánh mất nhau... Mà mất nhau khi thiếu tình bạn! We are private, not secrets”, Lệ Quyên viết trên trang cá nhân. Sau ly hôn, con trai duy nhất của Lệ Quyên và doanh nhân Đức Huy đang ở với bố, nhưng Lệ Quyên vẫn đón con đi chơi, đi ăn hay du lịch. Xem video "Lệ Quyên song ca cùng Quang Lê". Nguồn Youtube/ Quang Lê:

