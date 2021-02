Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu: Từ bí mật đến công khai yêu

Mối quan hệ giữa Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu ngày càng được chú ý. Mới đây, nữ ca sĩ đăng ảnh đeo nhẫn đôi với tình trẻ. Đi kèm với đó, cô viết ẩn ý về mối quan hệ với Lâm Bảo Châu. "Vợ chồng hay tình nhân, chưa chắc đã thiếu tình yêu để đánh mất nhau, mà mất nhau khi thiếu tình bạn. We are private, not secrets (Tạm dịch: Chúng tôi hẹn hò riêng tư, chứ không bí mật)", Lệ Quyên cho hay. Ảnh: Vietnamnet Ngoài nhẫn đôi, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu còn diện trang phục đồng diệu một số lần. Ảnh: Saostar Mối quan hệ giữa Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu bắt đầu gây chú ý khi cả hai lộ loạt ảnh khá thân thiết vào tháng 8/2020. Khi Lệ Quyên tuyên bố ly hôn doanh nhân Đức Huy vào cuối tháng 10, nghi vấn cô và Lâm Bảo Châu hẹn hò càng tăng cao. Ảnh: Người lao động Lệ Quyên liên tục lộ bằng chứng bên Lâm Bảo Châu tại các sự kiện lẫn đời thường sau tuyên bố ly hôn. Lâm Bảo Châu tháp tùng Lệ Quyên đi diễn. Ảnh: Vietnamnet Lệ Quyên không ngại xuất hiện để ủng hộ show diễn thời trang của Lâm Bảo Châu. Ảnh: Dân Việt Lâm Bảo Châu để lộ bằng chứng tặng hoa Lệ Quyên mừng cô tậu xe mới. Cả hai sánh đôi dịp Giáng sinh năm 2020. Ảnh: Saostar Lâm Bảo Châu có mặt trong buổi gặp gỡ bạn bè của Lệ Quyên. Khi Lệ Quyên khoe tậu biệt thự mới, Lâm Bảo Châu dường như đã trổ tài nấu ăn cho nữ hoàng Bolero. Dịp Tết Dương lịch 2021, Lâm Bảo Châu đăng ảnh ngắm pháo hoa cùng Lệ Quyên. Lệ Quyên hơn Lâm Bảo Châu 12 tuổi. Sự nghiệp của hai người cũng được cho là khá chênh lệch. Vì thế, dư luận bàn tán chuyện Lệ Quyên hẹn hò Lâm Bảo Châu. Ảnh: Vietnamnet Lâm Bảo Châu và Lệ Quyên thường ngó lơ bình luận kém duyên. Xem video "Lệ Quyên đọ sắc cùng Maya". Nguồn FB Maya

