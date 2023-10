Lê Hoàng Phương cùng dàn đối thủ đọ vẻ gợi cảm với bikini

Lê Hoàng Phương lọt top 10 Best in Swimsuit do khán giả bình chọn ở Miss Grand International 2023 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 cùng các đại diện Myanmar, Thái Lan, Peru, Indonesia, Campuchia, Colombia, Brazil, Bolivia và Guatemala. Ảnh: Miss Grand Vietnam. Top 10 Best in Swimsuit do khán giả bình chọn thực hiện một bộ ảnh trong trang phục áo tắm. Ảnh: Miss Grand Vietnam. Hoa hậu Lê Hoàng Phương gợi cảm bên dàn đối thủ thuộc khu vực châu Á. Ảnh: Miss Grand Vietnam. Các thí sinh thuộc khu vực châu Á đều có vóc dáng săn chắc. Ảnh: Miss Grand Vietnam. Ngoài 10 thí sinh do khán giả bình chọn, ban giám khảo cũng lựa chọn top 10 thí sinh xuất sắc nhất của phần thi này. Ảnh: Miss Grand Vietnam. Ban tổ chức chưa công bố top 10 Best in Swimsuit do giám khảo lựa chọn. Ảnh: Miss Grand Vietnam. Thí sinh giành chiến thắng giải Best in Swimsuit sẽ lọt thẳng vào top 20 chung cuộc. Ảnh: Miss Grand Vietnam. Ban tổ chức vừa công bố bảng xếp hạng tạm thời giải Miss Popular Vote. Đại diện Việt Nam đang tạm đứng vị trí thứ 2. Thí sinh giành chiến thắng giải thưởng này vào thẳng top 10 chung cuộc. Ảnh: Miss Grand International. Giải Country's Power of the Year đang ở vòng bình chọn thứ 3. Đại diện Việt Nam đối đầu với đại diện Thái Lan. Đại diện Myanmar là đối thủ của đại diện Peru. Thí sinh giành chiến thắng giải thưởng này vào top 20 chung cuộc. Ảnh: Miss Grand International. Top 5 giải Grand Voice Award gồm Đức, Nigeria, Ghana, Singapore và Nhật Bản. Ảnh: Miss Grand International. 19h hôm nay (ngày 20/10), các thí sinh Miss Grand International 2023 bước vào phần thi National Costume. Ảnh: Miss Grand Vietnam. Xem video: "Lê Hoàng Phương đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023". Nguồn Vietnamnet

