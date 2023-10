Lâm Khánh Chi và loạt sao vướng ồn ào “nghiện dao kéo"

Lâm Khánh Chi phẫu thuật thẩm mỹ cách đây ít ngày. Nữ ca sĩ được cho là căng da mặt tại Trung Quốc. Ảnh: Dân Trí. Lâm Khánh Chi "dao kéo" không ít lần. Hồi tháng 8, cô chỉnh sửa mũi. Ảnh: Dân Trí. Nhiều khán giả lo lắng cho ca sĩ Lâm Khánh Chi khi cô liên tục phẫu thuật thẩm mỹ ở tuổi 46. Ảnh: FBNV. Không chỉ Lâm Khánh Chi, nhiều sao Việt cũng "nghiện" phẫu thuật thẩm mỹ. Lê Giang là một trong số đó. Nữ diễn viên chia sẻ, vì số lần chỉnh sửa quá nhiều nên chính cô cũng không nhớ đã phẫu thuật thẩm mỹ bao nhiêu lần. Ảnh: Saostar. Lê Giang từng tự hứa sẽ không thẩm mỹ nữa. “Trừ trường hợp sau này thấy xuống cấp quá thì tôi sẽ cân nhắc. Vì Lê Giang giờ đâu còn trẻ nữa, sức khỏe mới là quan trọng nhất, nhỡ may có biến chứng gì thì lại ân hận không kịp", bà mẹ ba con nói. Tuy nhiên, sau đó, Lê Giang phá lời thề. Ảnh: Vietnamnet. Bị nhiều cư dân mạng chê nhan sắc sau dao kéo, Lê Giang cho biết, cô vui vẻ đón nhận. Theo Lê Giang, cô phẫu thuật thẩm mỹ là để bản thân hoàn hảo hơn chứ không phải đã đẹp rồi nhưng vẫn cố tình đi chỉnh sửa. Ảnh: Saostar. Phi Thanh Vân trải qua 21 lần dao kéo từ sửa mũi, độn cằm, chỉnh răng, nâng ngực đến nhuộm da. Nhan sắc của cô thay đổi theo từng thời kì. Có lúc Phi Thanh Vân là người đẹp da nâu, có lúc như búp bê với làn da trắng nõn, mái tóc vàng, đôi mắt to. Ảnh: Người Đưa Tin. Sa đà vào dao kéo, nhan sắc Phi Thanh Vân gánh chịu những hậu quả đáng sợ. Năm 2015, mũi của cô bị lệch sang một bên, đầu mũi sưng tấy, có nguy cơ hoại tử, buộc người đẹp phải chỉnh sửa mũi. Ngoài ra, sau ca đại phẫu thuật năm 2017, nhan sắc của Phi Thanh Vân bị cho là xuống cấp do những di chứng hậu dao kéo với chiếc cằm biến dạng, sống mũi nhọn hoắt. Ảnh: Dân Việt. Sắc vóc hiện tại của Phi Thanh Vân có phần đẫy đà. Ảnh: FBNV. Lê Dương Bảo Lâm 2 lần thi trượt vào trường Sân khấu Điện ảnh. Nhận ra nhược điểm về ngoại hình, anh bán dây chuyền của mẹ được 10 triệu để sửa mũi, mượn bạn thêm 3 triệu để trả viện phí. Sau đó, nam diễn viên đậu vào trường Sân khấu điện ảnh. Ảnh: Sức Khỏe Cộng Đồng. Ngoài sửa mũi, nam diễn viên hài còn thêu chân mày, nhấn mí mở tròng, tẩy môi thâm, làm răng, tiêm mặt, gọt hàm. Lê Dương Bảo Lâm thừa nhận, anh có sở thích mỗi năm làm một bộ răng sứ mới. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam. Xem video: "Khuôn mặt “biến dạng” vì “dao kéo”, Lâm Khánh Chi khiến fan xót xa"

