Kim Duyên: Hành trình lọt Top 16, nhiều lần đọ sắc tân hoa hậu

Trong chung kết Miss Universe 2021 - Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2021, Á hậu Kim Duyên dừng chân ở Top 16. Ảnh: FB Kim Duyên Kim Duyên tiếp nối chuỗi 4 mùa in top: top 5 của H’hen Niê, top 20 của Hoàng Thùy và top 21 của Khánh Vân. Ảnh: Miss Universe Để đạt thành tích Top 16, Kim Duyên rất nỗ lực trong các hoạt động của cuộc thi. Ảnh: Miss Universe Nhờ trình diễn khá tốt ở bán kết, đại diện Việt Nam Kim Duyên được các chuyên trang sắc đẹp uy tín thế giới dự đoán lọt top. Ảnh: FB Kim Duyên Nàng á hậu có mặt trong 16 thí sinh xuất sắc nhất chung kết. Ảnh: FB Kim Duyên Trong cuộc trò chuyện ngắn với MC Steve Harvey khi được gọi tên ở Top 16, Kim Duyên cho biết, cô rất yêu mến các thí sinh tham dự cuộc thi và mong muốn được đưa hội chị em thăm New York nếu là người may mắn chiến thắng. Ảnh: Miss Universe Kim Duyên rất được lòng các thí sinh ở cuộc thi. Ảnh: FB Kim Duyên Đại diện Việt Nam thân thiết với đại diện Ấn Độ - Harnaaz Kaur Sandhu. Ảnh: FB Kim Duyên Kim Duyên nhiều lần đọ sắc Harnaaz trước khi mỹ nhân Ấn Độ này trở thành tân Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới. Ảnh: FB Kim Duyên Kim Duyên và Harnaaz cùng chụp ảnh quảng cáo cho cuộc thi. Ảnh: FB Kim Duyên Harnaaz từng hết lời khen ngợi Kim Duyên: "Đại diện Việt Nam rất xinh đẹp và tử tế. Tôi chính là một người hâm mộ của cô ấy. Trước khi đến Israel, tôi theo dõi cô ấy trên mạng xã hội. Tôi rất ngạc nhiên là tại sao cô ấy có thể xinh đẹp và tỏa sáng đến thế. Body của cô ấy cũng thực sự hoàn hảo". Ảnh: FB Kim Duyên Khi Harnaaz đăng quang, Kim Duyên gửi lời chúc mừng người bạn của mình. “Duyên và bạn đã có khoảng thời gian ở cùng nhau nên Duyên biết được bạn rất xinh đẹp, ngọt ngào, thông minh, sắc sảo và thân thiện. Vì vậy, Duyên tin rằng chiến thắng của bạn là hoàn toàn thuyết phục và sẽ được đông đảo khán giả ủng hộ. Duyên cầu chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn trong nhiệm kỳ Miss Universe này! Hãy tận hưởng nhé! Bạn sẽ là một Miss Universe tuyệt vời của tất cả mọi người và là niềm tự hào của Ấn Độ, quê hương bạn”, Kim Duyên viết. Ảnh: Miss Universe Xem video "Đại diện Ấn Độ đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2021". Nguồn Miss Universe

