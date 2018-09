Không phải Kiều Minh Tuấn - An Nguy, sao nhí này mới đốn tim fan

Bé Chu Diệp Anh và Hữu Khang là hai diễn viên nhí trong phim "Chú ơi đừng lấy mẹ con" mà An Nguy - Kiều Minh Tuấn đóng vai chính. Trong phim, Hữu Khang đảm nhận vai con trai của An Nguy - bé Nhện hiếu động, đáng yêu. Theo Thế giới điện ảnh, bé Hữu Khang có duyên với điện ảnh từ lúc 3 tháng tuổi. Đến nay, cậu nhóc 9 tuổi này đã có gia tài phim ảnh mà nhiều bạn nhỏ mơ ước. Khán giả của bộ phim "Chú ơi, đừng lấy mẹ con" khen ngợi diễn xuất của bé Hữu Khang. Đoàn phim "Chú ơi, đừng lấy mẹ con" cũng khen Hữu Khang gan dạ, ham học hỏi và cầu tiến. Không chỉ đóng phim, bé Hữu Khang còn thử sức làm người mẫu nhí. Ngoài đời, "con trai" của An Nguy thích chụp ảnh selfie, ăn gà rán, bơi lội. Vai diễn của bé Chu Diệp Anh cũng là điểm sáng của phim mà Kiều Minh Tuấn và An Nguy đóng chung. Bé Diệp Anh sinh năm 2011, có kinh nghiệm làm người mẫu ảnh từ khi còn nhỏ. Năm 2017, Diệp Anh gây chú ý khi tham gia diễn xuất trong bộ phim đầu tay “Ngược chiều nước mắt”. Bé Diệp Anh sở hữu gương mặt xinh như thiên thần với đôi mắt to tròn, đen láy, đôi môi chúm chím. Cô nhóc còn được yêu mến bởi vẻ nhí nhảnh, hồn nhiên ngoài đời. Đóng chung phim "Chú ơi, đừng lấy mẹ con", Diệp Anh và Hữu Khang rất thân thiết. Bé Diệp Anh được xem là bản sao nhí của ca sĩ Bảo Anh. Mời quý độc giả xem clip "Kiều Minh Tuấn - Cát Phượng du lịch Đà Nẵng giữa ồn ào". Nguồn VTC

