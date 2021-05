Khánh Vân lộ body gầy gò, hội ngộ bạn thân hậu Miss Universe 2020

Hoa hậu Khánh Vân đang ở New York (Mỹ). Cô chưa trở về nước sau chung kết Miss Universe 2020 - Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2020 vì các chuyến bay quốc tế bị hạn chế. Khoe loạt ảnh ngắm thành phố New York từ trên cao, Khánh Vân để lộ body gầy gò. Trước đó, nàng hoa hậu chia sẻ, cô không quen ăn đồ Âu nên chỉ ăn trái cây với bánh ngọt tráng miệng vì thế bị giảm cân khi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2020 đi đến giai đoạn cuối cùng. Khánh Vân rời Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới với thành tích top 21. Cô cho biết, bản thân cảm thấy rất tiếc khi không thể lọt top 10. Mới đây, Khánh Vân hội ngộ bạn thân Francisca Luhong James. Ở Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, cả hai cùng phòng nên có mối quan hệ rất thân thiết. "Vân đã gặp chị em của Vân rồi. Hôm nay chị em Vân đã thưởng thức ẩm thực Việt Nam tại New York: bánh xèo, bún bò, chả giò. Siêu ngon luôn ạ", Khánh Vân chia sẻ. Ở Mỹ, Khánh Vân sẽ hoàn thành một số công việc, bao gồm lịch chụp hình. Người đồng hành cùng Khánh Vân là CEO Trần Việt Bảo Hoàng - Giám đốc quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.Top 21 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2020 chưa có kế hoạch cụ thể ngày trở về Việt Nam. Xem video "Khánh Vân trình diễn trang phục dân tộc ở Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2020". Nguồn FBNV

