Khắc Tiệp sống hào nhoáng, bóng bẩy ra sao trước tin đồn bị đòi nợ?

Từ khi trở thành ông bầu nổi tiếng, Khắc Tiệp luôn xây dựng hình ảnh bóng bẩy, hào nhoáng. Ông trùm chân dài khoe tậu một căn chung cư cao cấp ở quận 2 (TP HCM) cách đây 3 năm. Tính cả nội thất, không gian sống của Vũ Khắc Tiệp ở quận 2 có giá khoảng 10 tỷ đồng. Tháng 10/2019, Khắc Tiệp xác nhận anh và Ngọc Trinh mua hai căn biệt thự nằm sát nhau ở "khu nhà giàu" quận 9, TP HCM từ tháng 5/2018. Riêng giá nhà thô đã là 25 tỷ đồng mỗi căn, tính cả hoàn thiện và bố trí nội thất, mỗi biệt thự sẽ có giá khoảng 40 tỷ đồng. Không chỉ sống trong biệt thự xa hoa, Khắc Tiệp còn sở hữu kho đồ hiệu xa xỉ. Ông trùm chân dài khoe khu vực riêng chứa hàng trăm món đồ hiệu đắt đỏ. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2013, Khắc Tiệp nói sẵn sàng mua một bộ đồ 5-10 ngàn đô, có khi chỉ mặc đúng một lần rồi vứt. Ông bầu đến từ Nam Định còn khoe mua hàng hiệu cho các chân dài như cơm bữa. Khắc Tiệp tỏ ra rất chiều chuộng các người đẹp trong công việc. Ngoài đồ hiệu, Khắc Tiệp còn thường xuyên sử dụng xe sang. Ông trùm chân dài từng hé lộ xế hộp trị giá hàng chục tỷ đồng. Khắc Tiệp còn khiến nhiều người hoa mắt khi có những chuyến du lịch sang chảnh. Theo tiết lộ của Ngọc Trinh, mỗi chuyến du lịch của ông bầu này từ nửa tỷ đến 1 tỷ. Luôn xuất hiện với hình ảnh bóng bẩy hào nhoáng, ông bầu Khắc Tiệp khiến nhiều người bất ngờ khi vướng tin đồn bị đánh do nợ nần. Tuy nhiên, ông bầu khẳng định hình ảnh máu me do xô xát với kẻ tung tin đồn thất thiệt chứ không phải bị giang hồ đòi nợ. Mời quý độc giả xem video "Khắc Tiệp nói về mối quan hệ với Ngọc Trinh". Nguồn Thế giới văn hóa online

