Jun Vũ làm MC cố vấn tình yêu... tình trường thế nào?

Jun Vũ vừa trở thành MC và cố vấn trong chương trình thực tế về hẹn hò "Khoảnh khắc tình yêu". Ảnh: FBNV Nữ diễn viên thừa nhận, cô không có nhiều kinh nghiệm tình trường. Ảnh: FBNV Hiện tại, người đẹp không hẹn hò ai. Ảnh: FBNV Năm 2021, Jun Vũ tiết lộ, cô từng yêu trai hư, bị “cắm 3 sừng” cùng một lúc. Ảnh: FBNV Ngoài ra, nữ diễn viên thừa nhận, cô từng yêu xa, bị từ chối tình cảm và cả lụy tình. Ảnh: FBNV Jun Vũ từng vướng một số tin đồn hẹn hò. Năm 2022, cô bị đồn yêu Ngô Hải Nam. Trên Zing, Jun Vũ phủ nhận mối quan hệ tình ái với Hải Nam. Ảnh: Tiền Phong “Jun Vũ và Hải Nam không yêu nhau, chỉ là bạn thân mà thôi", nữ diễn viên cho hay. Ảnh: Tiền Phong Phía Hải Nam lên tiếng: "Vốn dĩ tôi và Jun Vũ chơi chung trong một nhóm bạn, tôi rất thích quay TikTok còn Jun Vũ cũng rất chịu khó xây dựng hình ảnh trên nền tảng này nên cả hai cũng hay bàn nhau TikTok cho nhau nên mới xuất hiện tin đồn tình cảm”. Ảnh: Bảo vệ công lý Jun Vũ còn vướng tin đồn hẹn hò Will. Phía Jun Vũ lẫn Will đều phủ nhận có tình cảm với nhau. Ảnh: Arttimes Theo Will, anh cảm thấy Jun Vũ chỉ phù hợp làm em gái, không phải là gu bạn gái của anh. Ảnh: Dân Trí Trong mắt Will, Jun Vũ khá “con trai” khi vừa ăn, vừa gác chân lên ghế vừa chơi game trong khi nam ca sĩ thích tuýp con gái nhẹ nhàng, dịu dàng, cho người khác cảm giác bảo bọc, che chở được. Ảnh: Dân Trí Xem video "Jun Vũ khoe dáng bên bờ biển". Nguồn FB Jun Vũ

