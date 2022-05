Jun Vũ ghi hình cùng 2 thành viên nhóm Apink: Cân nhan sắc bộ ba

Jun Vũ (giữa) chia sẻ trên Tiền Phong, cô ghi hình cho chương trình “Tripmate: Who are you” do đài KBS (Hàn Quốc) thực hiện. Hai bạn đồng hành của Jun Vũ là Bomi (ngoài cùng bên phải) và Nam Joo của nhóm Apink. Ảnh: Thương hiệu và pháp luật Jun Vũ sinh năm 1995, là người mẫu, diễn viên. Ảnh: FBNV Nữ diễn viên 9x sở hữu gương mặt đầy cuốn hút cùng số đo 3 vòng gợi cảm. Ảnh: FBNV Jun Vũ nâng ngực cách đây ít năm. Sau khi dao kéo, cô mặc táo bạo hơn. Ảnh: FBNVPhong cách thời trang của Jun Vũ được đánh giá trẻ trung, sành điệu. Ảnh: FBNV Nữ diễn viên phim “Những tháng năm rực rỡ” đẹp không kém cạnh các mỹ nhân xứ sở kim chi. Ảnh: FBNV Ghi hình cùng Jun Vũ, Bomi là diễn viên, MC, thành viên nhóm nhạc Apink. Ảnh: Zing Thành viên nhóm nhạc Apink sở hữu body thon gọn. Ảnh: Zing Sở hữu vóc dáng vạn người mê là một trong những lợi thế của Bomi. Ảnh: SBS Nữ ca sĩ sinh năm 1993 được đông đảo khán giả yêu mến nhờ tài năng lẫn nhan sắc. Ảnh: Instagram Nam Joo sinh năm 1995, sở hữu gương mặt dễ thương, hài hòa. Năm 2018, Nam Joo bị cư dân mạng chế nhạo là thảm họa phẫu thuật thẩm mỹ vì khuôn mặt thay đổi, mũi lệch và hếch. Đến nay, chiếc mũi của nữ thần tượng đã tự nhiên hơn. Ảnh: Instagram Nam Joo không lên tiếng về ồn ào nhan sắc. Ảnh: Instagram Lâu nay, Nam Joo không phải là thành viên xinh đẹp nhất nhóm Apink. Ảnh: Instagram Jun Vũ, Nam Joo và Somi dần thân thiết khi cùng tham gia chương trình. Ảnh: FBNV Xem video "Jun Vũ khoe dáng bên bờ biển". Nguồn FB Jun Vũ

