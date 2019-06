Huyền My, Hoàng Bách bực bội trước lối đá thô bạo của Thái Lan

Á hậu Huyền My bực bội vì những màn chơi xấu của đội tuyển Thái Lan trong trận đấu thuộc khuôn khổ King's cup 2019, đặc biệt việc Văn Hậu bị đánh nguội khiến người đẹp thót tim. "Các cầu thủ của chúng ta đã chơi bóng rất bản lĩnh, văn minh và giành chiến thắng tối thiểu vào phút cuối", Huyền My chia sẻ thêm. Hoàng Bách cũng bức xúc trước lối đá của đội bạn. "Sự xấu xí trong lối chơi từ đầu trận chỉ nói lên tâm lý bất lực và yếu đuối. Có lẽ họ hoàn toàn cảm nhận được rằng, đối thủ ưa thích trong hơn 20 năm của mình đang thực sự, thực sự ở tầm cao hơn". BB Trần lên tiếng về lối đá của đội tuyển Thái Lan: "Một lần nữa Thái Lan lại thua, nhưng phải công nhận chơi dơ quá, đá banh chứ đâu phải Chạy đi chờ chi mà chơi dơ quá vậy. Mà không phải chơi nữa, như kiểu đánh người luôn mà". Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng hài hước chia sẻ về việc cầu thủ Thái Lan có pha bóng với Công Phượng. "Kiểu chơi này là vô nhân đạo. Với hành vi này, tôi có thể quy chụp là hành động có tư tưởng góp phần diệt chủng nhân loại". Ngoài bức xúc trước lối đá của đội tuyển Thái Lan, sao Việt không quên bày tỏ cảm xúc vui mừng vì chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Như Quốc Trường đăng ảnh đi bão. Đông Nhi viết trên trang cá nhân: "Qua hơn 30 nồi bánh chưng rồi vẫn còn hân hoan lắm Việt Nam ơi". Hùng Thuận chia sẻ: "Em là em hả lòng hả dạ lắm luôn". Ngoài ra, nam diễn viên cho hay, anh cực kỳ mê Trọng Hoàng trong đội tuyển Việt Nam. Lê Phương đăng tải khoảnh khắc vui vẻ bên Thanh Thức để bày tỏ cảm xúc trước chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang Seo. Lều Phương Anh chia sẻ hình ảnh cầu thủ Anh Đức - người ghi bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam kèm dòng tâm sự: "Đêm nay, em xin một giấc mơ". Xem video "HLV Park: "ĐT Việt Nam không sợ Thái Lan". Nguồn VTC Now

