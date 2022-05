Hương Giang Idol đọ sắc dàn mẫu nội y trên thảm đỏ Cannes 2022

Sau Lý Nhã Kỳ, đến lượt Hương Giang Idol tham dự thảm đỏ Cannes 2022. Ảnh: Getty Trang ảnh nổi tiếng thế giới Getty Images ghi lại các khoảnh khắc của Hương Giang. Ảnh: Getty Hương Giang chia sẻ, rất may mắn, cô được Getty Images ưu ái đăng tải 3 tấm hình của cô trên thảm đỏ. Ảnh: Getty Nữ ca sĩ cho biết thêm: “Còn rất nhiều phóng viên khác chụp nữa nhưng thú thật là không biết lấy ở đâu mọi người ạ”. Ảnh: FBNV Hương Giang dự thảm đỏ Cannes 2022 với tư cách là khách mời của đối tác kinh doanh chứ không phải với tư cách nghệ sĩ của ban tổ chức. Ảnh: FBNV Cô chia sẻ: “Giang chỉ xuất hiện với tâm thế trải nghiệm và có hẹn nói chuyện với một vài nhà sản xuất về việc sản xuất chương trình thực tế sắp tới nên Giang hoàn toàn không suy nghĩ quá nhiều về lần xuất hiện này. Đó chính là lý do vì sao Giang không thông báo trước”. Ảnh: FBNV Hương Giang diện đầm cúp ngực trắng dự thảm đỏ. Ảnh: FBNV Do lý do sức khỏe, Lý Nhã Kỳ hủy lịch ở Cannes những ngày cuối. Cô chúc Hương Giang có những trải nghiệm thật vui và nhiều khoảnh khắc đẹp trên thảm đỏ. Ảnh: FBNVThảm đỏ Cannes 2022 ngày thứ 9 có sự góp mặt của dàn “thiên thần nội y”. Candice Swanepoel diện đầm cúp ngực. Ảnh: Harper's Bazaar Georgia Fowler gợi cảm trong bộ đầm xuyên thấu. Ảnh: Harper's Bazaar Izabel Goulart diện thiết kế xẻ ngực sâu. Ảnh: Harper's Bazaar Sara Sampaio kết hợp áo croptop với chân váy lưới. Ảnh: Harper's Bazaar Xem video "Lễ trao giải Cannes 2017". Nguồn VTV

