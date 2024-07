Hồng Xuân - người mẫu “siêu cao khổng lồ” giờ ra sao?

Hồng Xuân gây chú ý khi đoạt giải á quân cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2015. Năm 2016, người mẫu Hồng Xuân vắng bóng trong các sự kiện vì phẫu thuật thẩm mỹ. Cô nhấn mí, độn cằm, nâng mũi, thay răng. Hồng Xuân chia sẻ, gương mặt qua "dao kéo" của cô chưa hoàn hảo nhưng cô không phải là người nghiện thẩm mỹ vì thế chân dài này sẽ không chỉnh sửa thêm. Sau khi "dao kéo", Hồng Xuân tích cực tham gia các gameshow, chương trình thời trang. Mỗi khi xuất hiện, Hồng Xuân lại gây chú ý nhờ chiều cao 1m91. Hồng Xuân cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi được các sao Việt chú ý về chiều cao. Á quân cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2015 phẫu thuật thay van tim vào đầu năm 2023. Từ sau ca phẫu thuật, Hồng Xuân chưa trở lại với sàn diễn thời trang. Á quân cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2015 không xuất hiện tại các sự kiện trong một năm qua. Hồng Xuân hiện tại vừa làm chủ một thương hiệu vừa đảm nhận vị trí giám đốc marketing cho một công ty.Nữ người mẫu cao nhất Việt Nam không gặp khó khăn về kinh tế. Hồng Xuân vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh của bản thân trên trang cá nhân. Nữ người mẫu vừa khoe hình ảnh ở một buổi hội thảo. Xem video: "Hồng Xuân tham gia gameshow". Nguồn Youtube/Đông Tây Promotion

