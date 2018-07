Hồng Nhung xuất hiện trên sóng truyền hình sau ly hôn chồng Tây

Nhạc hội song ca tập 14 - đêm đầu tiên của bảng thi thứ 7 là một đêm chứa đựng nhiều ký ức về những tình khúc bất tử sống mãi với thời gian. Ngoài khách mời là nhạc sĩ Đức Huy và người mẫu Thúy Hạnh, chương trình còn có sự xuất hiện của 4 cặp thi mới: Diva Hồng Nhung – cô Minh Hải, Hoàng Lê Vi – Quang Hùng, Hồ Trung Dũng – Trần Ngọc Tuấn, Thanh Ngọc – Nhựt Tân. Sự xuất hiện của diva Hồng Nhung, nàng thơ một thời của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã mang lại không gian âm nhạc đặc biệt. Đây là lần xuất hiện của Hồng Nhung trên truyền hình sau khi thông tin cô ly hôn được chủ động thông báo với khán giả và giới truyền thông. Sánh vai cùng với “cô Bống” là cô giáo Minh Hải – một giáo viên mầm non. Tâm sự về cô Minh Hải, Hồng Nhung chia sẻ: “Người hát cùng Hồng Nhung ngay sau đây là một cô giáo đã dạy bao nhiêu năm cho những mầm non trẻ. Bây giờ không còn là cô giáo nữa cô Minh Hải đi làm từ thiện ở khắp mọi nơi. Tuổi không quan trọng nữa, đó là tâm hồn và sự tử tế. Các bạn đã bước vào đây, là không gian của âm nhạc, không gian của nghệ thuật có nghĩa là văn hóa, có nghĩa là điều tốt đẹp nhất. Thế thì tính số điểm để làm cái gì?”. Sau lời chia sẻ đầy cảm xúc, ca sĩ Hồng Nhung với giọng ca “vượt thời gian” cùng cô Minh Hải đã cháy hết mình làm cả khán phòng nóng lên với ca khúc “Giọt sương trên mí mắt”. Mặc dù không may mắn với điểm số chỉ cách nhau một điểm với Hồ Trung Dũng, nhưng cô Minh Hải đã mang lại nguồn năng lượng ấm áp cho nhạc sĩ Đức Huy và khán giả cùng các khách mời trong chương trình. Trong đêm thi, giọng ca của ca sĩ Hồ Trung Dũng cùng “người thầy” dạy thanh nhạc hơn 10 năm của anh là Trần Ngọc Tuấn đã cùng hòa quyện với ca khúc “Thuở ấy có em”. Nhận xét về phần trình diễn của cặp đôi thầy trò, Khương Ngọc phản ứng quyết liệt: “Tôi phản đối, tôi phản đối tiết mục này. Tôi không thể chấp nhận được một cuộc thi ca hát mà một người chơi là giáo viên dạy 10 năm về thanh nhạc, người ca sĩ thì vừa đẹp trai vừa hát hay. Chọn một bài đưa người ta về một miền không gian âm nhạc xa xôi giống như bị thu bé lại, mình ngồi xem mà ngẩn ngơ. Ai chơi lại?” . Sau khoảng thời gian yên ắng với gia đình nhỏ, ca sĩ Thanh Ngọc đã trở lại trên sân khấu. Thể hiện ca khúc “Phôi pha” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cặp đôi Thanh Ngọc và Nhựt Tân đã giành được 256 điểm, trở thành cặp đôi nhất tuần và nhận được 20 triệu đồng từ chương trình. Xem video Hồng Nhung xuất hiện trên sóng truyền hình sau ly hôn. Nguồn Vietnamnet:

