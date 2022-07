Hồng Đăng và loạt sao Việt vướng ồn ào nửa đầu năm 2022

Mới đây, Hồng Đăng (phải) và Hồ Hoài Anh gây xôn xao khi dính ồn ào đời tư. Theo thông tin trên báo Dân Việt, Đài truyền hình Việt Nam đã phát thông báo nội bộ với nội dung rà soát chương trình sản xuất/giám sát sản xuất, thay thế hoặc cắt bỏ chương trình nếu xuất hiện hình ảnh 2 nghệ sĩ này trên sóng/số kể cả chương trình phát lại. Ảnh: Đại đoàn kết Hiện tại, trước những thông tin bất lợi, diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đều giữ im lặng. Ảnh: Người lao động Trước Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh, không ít sao Việt cũng vướng scandal nửa đầu năm 2022. Diễn viên Hữu Tín là một trong số đó. Tháng 6/2022, theo thông tin trên báo Lao động, ập vào kiểm tra căn hộ chung cư phường 5, quận 8, TPHCM, công an phát hiện một số người sử dụng chất ma túy, trong đó có diễn viên Hữu Tín. Ảnh: Lao động Chia sẻ trên báo Dân trí, quản lý của Hữu Tín cho hay, cô chưa có thông tin chính thức từ phía công an. Khi nào có thông tin rõ ràng, phía Hữu Tín sẽ chủ động công bố. Ảnh: VTC Tháng 5/2022, Ngọc Trinh vướng ồn ào “nổ” mua đất ở Bảo Lộc, Lâm Đồng sau khi lãnh đạo TP Bảo Lộc cho biết, không có ai tên là Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh) sở hữu 11ha đất tại xã Đại Lào làm homestay. Về phần mình, Ngọc Trinh cho biết, chủ đất là quản lý của cô- Minh Phương. Ảnh: Lao động Trả lời Ngôi sao về lô đất, Minh Phương cho hay cô và Ngọc Trinh mua chung lô đất. Tuy nhiên diện tích lô đất là 1,1 ha, không phải 11 ha. Ngọc Trinh lỡ lời trong một livestream nhưng sau đó đã đính chính. Theo Minh Phương, cả hai mới xong thủ tục đặt cọc, chưa đến giai đoạn công chứng, sang tên nên tra không ra tên Ngọc Trinh là điều hiển nhiên. Ảnh: FBNV Hồi tháng 4/2022, Ngọc Trinh bị một nhãn hàng tố mặc váy nhái sản phẩm của họ. Trong khi đa số ý kiến cho rằng nữ người mẫu và ê-kíp đã sai khi đạo nhái thiết kế của nhãn hàng nên việc xin lỗi là cần thiết, Ngọc Trinh liên tục chỉ trích cách hành xử nhãn hàng. Nữ người mẫu cho rằng nhãn hàng đáng lẽ ra nên nhắn tin riêng cho cô. Ảnh: Báo Pháp luật Tháng 3/2022, những bức ảnh Hiền Hồ thân thiết Hồ Nhân được cư dân mạng lan truyền khiến không ít người tò mò mối quan hệ thực sự giữa Hiền Hồ và ông Hồ Nhân. Trả lời Zing, ông Hồ Nhân khẳng định, ông và Hiền Hồ chỉ là "anh em họ của nhau". "Anh em nương tựa nhau, giúp đỡ nhau thôi, có gì đâu", ông Nhân nói thêm. Ảnh: Người lao động Sau 1 tháng lộ loạt ảnh “thân thiết”, “nương tựa” đại gia U60, Hiền Hồ mới lên tiếng xin lỗi khán giả. Nữ ca sĩ chia sẻ trên VTV News: “Mấu chốt của vấn đề chính là sai lầm của bản thân em khi để mình rơi vào một mối quan hệ mang nhiều tai tiếng. Giờ đây em phải đối mặt và gánh chịu. Những thông tin xung quanh, dù đúng hay sai thì việc giải thích không còn quan trọng ở hiện tại nữa. Em xin nhận lỗi về bản thân và gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả những người vì chuyện này mà bị ảnh hưởng, xin lỗi khán giả". Ảnh: FBNV Tháng 5/2022 sau khi ê-kíp bị một fan ruột tên N.M.H tố “cướp” kênh Youtube, Đông Nhi lên tiếng phủ nhận lời tố. Nữ ca sĩ cho rằng công ty chưa bao giờ nhờ vả N.M.H giúp xây dựng, tất cả đều là tự nguyện. Ngoài ra, Đông Nhi bày tỏ, cô sợ hãi, cảm thấy không được tôn trọng trước hành động công kích ê-kíp của “một vài thành phần xấu” trong fanclub. Ảnh: FBNV Rạng sáng 14/5, Đông Nhi viết tâm thư xin lỗi khán giả, fan. Nữ ca sĩ cho biết, status trước đó được viết trong lúc cô mất bình tĩnh khiến mọi việc đi sai hướng và ảnh hưởng đến những người yêu quý mình. Đông Nhi khẳng định, cô không bao giờ quay lưng với fan. Trong sự việc lần này, cô nhận sai. Đông Nhi xin lỗi các fan ruột như N.M.H. vì những câu chữ lúc nóng vội của cô làm tổn thương đến tình cảm chân thành mà các fan dành cho cô. Trong năm 2022, một tài khoản Facebook tên K.T. cho biết, vì tin tưởng các diễn viên Quách Ngọc Tuyên, Lê Dương Bảo Lâm, Khả Như kêu gọi từ thiện nên đã chuyển 100 triệu đồng vào số tài khoản trong bài đăng. Tuy nhiên, sau đó, khi K.T đến bệnh viện tìm hiểu thì phát hiện không có trường hợp khó khăn như trong bài đăng. Ảnh: FBNV Giữa ồn ào, Quách Ngọc Tuyên lên tiếng. Nam diễn viên cho hay: “Vài ngày trước Tuyên vô tình thấy trường hợp của một bé cần phẫu thuật gấp, do vội vàng chỉ nghĩ đến việc cứu bé nên Tuyên đã chỉ gọi điện xác minh qua số điện thoại rồi xin được chia sẻ bài. Sau khi tìm hiểu kỹ Tuyên biết rõ mọi chuyện thì lời khẩn cầu này có vấn đề không hay, họ muốn trục lợi”. Quách Ngọc Tuyên cũng xin lỗi và nhận lỗi về mình. Sau đó, nam diễn viên bị phạt 7,5 triệu đồng vì vụ kêu gọi từ thiện "ảo". Ảnh: FBNV Tháng 1/2022, siêu mẫu Hà Anh bị chỉ trích vì đưa ra góc nhìn riêng được cho là không hợp lý về mẹ đẻ của bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành. Ngoài ra, cô bị nghi sử dụng hình ảnh minh họa có liên quan tới quảng cáo sản phẩm. Hà Anh phủ nhận việc sử dụng câu chuyện, đưa ra quan điểm để quảng cáo hay nhận tiền từ bất kỳ nhãn hàng nào. Ngoài ra, siêu mẫu còn gửi lời xin lỗi đến mẹ đẻ bé gái 8 tuổi vì đặt những câu hỏi hoài nghi về việc vì sao mẹ bé lại không thể đến tìm con. Ảnh: FBNV Xem video "Giới thiệu phim Thương ngày nắng về". (Nguồn VTV).

Mới đây, Hồng Đăng (phải) và Hồ Hoài Anh gây xôn xao khi dính ồn ào đời tư. Theo thông tin trên báo Dân Việt, Đài truyền hình Việt Nam đã phát thông báo nội bộ với nội dung rà soát chương trình sản xuất/giám sát sản xuất, thay thế hoặc cắt bỏ chương trình nếu xuất hiện hình ảnh 2 nghệ sĩ này trên sóng/số kể cả chương trình phát lại. Ảnh: Đại đoàn kết Hiện tại, trước những thông tin bất lợi, diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đều giữ im lặng. Ảnh: Người lao động Trước Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh , không ít sao Việt cũng vướng scandal nửa đầu năm 2022. Diễn viên Hữu Tín là một trong số đó. Tháng 6/2022, theo thông tin trên báo Lao động, ập vào kiểm tra căn hộ chung cư phường 5, quận 8, TPHCM, công an phát hiện một số người sử dụng chất ma túy, trong đó có diễn viên Hữu Tín. Ảnh: Lao động Chia sẻ trên báo Dân trí, quản lý của Hữu Tín cho hay, cô chưa có thông tin chính thức từ phía công an. Khi nào có thông tin rõ ràng, phía Hữu Tín sẽ chủ động công bố. Ảnh: VTC Tháng 5/2022, Ngọc Trinh vướng ồn ào “nổ” mua đất ở Bảo Lộc, Lâm Đồng sau khi lãnh đạo TP Bảo Lộc cho biết, không có ai tên là Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh) sở hữu 11ha đất tại xã Đại Lào làm homestay. Về phần mình, Ngọc Trinh cho biết, chủ đất là quản lý của cô- Minh Phương. Ảnh: Lao động Trả lời Ngôi sao về lô đất, Minh Phương cho hay cô và Ngọc Trinh mua chung lô đất. Tuy nhiên diện tích lô đất là 1,1 ha, không phải 11 ha. Ngọc Trinh lỡ lời trong một livestream nhưng sau đó đã đính chính. Theo Minh Phương, cả hai mới xong thủ tục đặt cọc, chưa đến giai đoạn công chứng, sang tên nên tra không ra tên Ngọc Trinh là điều hiển nhiên. Ảnh: FBNV Hồi tháng 4/2022, Ngọc Trinh bị một nhãn hàng tố mặc váy nhái sản phẩm của họ. Trong khi đa số ý kiến cho rằng nữ người mẫu và ê-kíp đã sai khi đạo nhái thiết kế của nhãn hàng nên việc xin lỗi là cần thiết, Ngọc Trinh liên tục chỉ trích cách hành xử nhãn hàng. Nữ người mẫu cho rằng nhãn hàng đáng lẽ ra nên nhắn tin riêng cho cô. Ảnh: Báo Pháp luật Tháng 3/2022, những bức ảnh Hiền Hồ thân thiết Hồ Nhân được cư dân mạng lan truyền khiến không ít người tò mò mối quan hệ thực sự giữa Hiền Hồ và ông Hồ Nhân. Trả lời Zing, ông Hồ Nhân khẳng định, ông và Hiền Hồ chỉ là "anh em họ của nhau". "Anh em nương tựa nhau, giúp đỡ nhau thôi, có gì đâu", ông Nhân nói thêm. Ảnh: Người lao động Sau 1 tháng lộ loạt ảnh “thân thiết”, “nương tựa” đại gia U60, Hiền Hồ mới lên tiếng xin lỗi khán giả. Nữ ca sĩ chia sẻ trên VTV News: “Mấu chốt của vấn đề chính là sai lầm của bản thân em khi để mình rơi vào một mối quan hệ mang nhiều tai tiếng. Giờ đây em phải đối mặt và gánh chịu. Những thông tin xung quanh, dù đúng hay sai thì việc giải thích không còn quan trọng ở hiện tại nữa. Em xin nhận lỗi về bản thân và gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả những người vì chuyện này mà bị ảnh hưởng, xin lỗi khán giả". Ảnh: FBNV Tháng 5/2022 sau khi ê-kíp bị một fan ruột tên N.M.H tố “cướp” kênh Youtube, Đông Nhi lên tiếng phủ nhận lời tố. Nữ ca sĩ cho rằng công ty chưa bao giờ nhờ vả N.M.H giúp xây dựng, tất cả đều là tự nguyện. Ngoài ra, Đông Nhi bày tỏ, cô sợ hãi, cảm thấy không được tôn trọng trước hành động công kích ê-kíp của “một vài thành phần xấu” trong fanclub. Ảnh: FBNV Rạng sáng 14/5, Đông Nhi viết tâm thư xin lỗi khán giả, fan. Nữ ca sĩ cho biết, status trước đó được viết trong lúc cô mất bình tĩnh khiến mọi việc đi sai hướng và ảnh hưởng đến những người yêu quý mình. Đông Nhi khẳng định, cô không bao giờ quay lưng với fan. Trong sự việc lần này, cô nhận sai. Đông Nhi xin lỗi các fan ruột như N.M.H. vì những câu chữ lúc nóng vội của cô làm tổn thương đến tình cảm chân thành mà các fan dành cho cô. Trong năm 2022, một tài khoản Facebook tên K.T. cho biết, vì tin tưởng các diễn viên Quách Ngọc Tuyên, Lê Dương Bảo Lâm, Khả Như kêu gọi từ thiện nên đã chuyển 100 triệu đồng vào số tài khoản trong bài đăng. Tuy nhiên, sau đó, khi K.T đến bệnh viện tìm hiểu thì phát hiện không có trường hợp khó khăn như trong bài đăng. Ảnh: FBNV Giữa ồn ào, Quách Ngọc Tuyên lên tiếng. Nam diễn viên cho hay: “Vài ngày trước Tuyên vô tình thấy trường hợp của một bé cần phẫu thuật gấp, do vội vàng chỉ nghĩ đến việc cứu bé nên Tuyên đã chỉ gọi điện xác minh qua số điện thoại rồi xin được chia sẻ bài. Sau khi tìm hiểu kỹ Tuyên biết rõ mọi chuyện thì lời khẩn cầu này có vấn đề không hay, họ muốn trục lợi”. Quách Ngọc Tuyên cũng xin lỗi và nhận lỗi về mình. Sau đó, nam diễn viên bị phạt 7,5 triệu đồng vì vụ kêu gọi từ thiện "ảo". Ảnh: FBNV Tháng 1/2022, siêu mẫu Hà Anh bị chỉ trích vì đưa ra góc nhìn riêng được cho là không hợp lý về mẹ đẻ của bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành. Ngoài ra, cô bị nghi sử dụng hình ảnh minh họa có liên quan tới quảng cáo sản phẩm. Hà Anh phủ nhận việc sử dụng câu chuyện, đưa ra quan điểm để quảng cáo hay nhận tiền từ bất kỳ nhãn hàng nào. Ngoài ra, siêu mẫu còn gửi lời xin lỗi đến mẹ đẻ bé gái 8 tuổi vì đặt những câu hỏi hoài nghi về việc vì sao mẹ bé lại không thể đến tìm con. Ảnh: FBNV Xem video "Giới thiệu phim Thương ngày nắng về". (Nguồn VTV).