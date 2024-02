Hôn nhân kín tiếng của đạo diễn Trần Lực

Đạo diễn Trần Lực vừa có thêm vai diễn được yêu thích khi đóng Đào, phở và piano. Ảnh: FBNV. Trong phim đang chiếu rạp, Trần Lực vào vai ông họa sĩ. Ảnh: FBNV. Trần Lực kết hôn với người vợ đầu tiên khi du học tại Bulgari. Tuy nhiên, năm 1991, anh trở về nước mà không có bà xã đi cùng. Sau đó, anh làm đám cưới với một biên tập viên nhưng cuộc hôn nhân sớm kết thúc. Sau nhiều sóng gió trong cuộc sống tình cảm, Trần Lực kết hôn lần 3 với Mỹ Trang. Ảnh: An Ninh Thủ Đô. Trần Lực có hai cậu con trai (Bờm và Bách) và cô con gái tên Bông với người vợ thứ ba. Ảnh: An Ninh Thủ Đô. Nam đạo diễn hiếm khi chia sẻ về cuộc hôn nhân. Ảnh: Nhịp Sống Việt. Năm 2009, lần hiếm hoi nhắc về vợ thứ ba, Trần Lực cho biết, nửa kia của anh cũng là người bình thường như bao người phụ nữ khác. Ảnh: An Ninh Thủ Đô. Vợ thứ ba của đạo diễn Trần Lực hiếm khi xuất hiện bên chồng. Ảnh: Nhịp Sống Việt. Trần Lực từng cùng con trai Bờm tham gia chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế?. Ảnh: FBNV. Con gái đạo diễn Trần Lực ra dáng thiếu nữ. Ảnh: FBNV. Nam đạo diễn thường xuyên đăng tải hình ảnh các con trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV. Trần Hoàng - con trai của đạo diễn Trần Lực và người vợ cũ đầu tiên đã lập gia đình, có con. Ảnh: FBNV. Trần Lực khoe ảnh đón Tết bên con cháu. Ảnh: FBNV. Xem video: "NSND Trung Hiếu trong một cảnh quay phim Đào, phở và piano". Nguồn Vietnamnet

