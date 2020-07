Hôn nhân của Phan Anh đóng chồng biến thái phim “Lựa chọn số phận“

Tình là nhân vật bị ghét nhất phim " Lựa chọn số phận". Anh không chỉ lăng nhăng mà còn biến thái, vũ phu. Đảm nhận vai diễn này là diễn viên Phan Anh. Ảnh: VTV Trong "Lựa chọn số phận", Phan Anh kết hợp với diễn viên Khuất Quỳnh Hoa đóng vai vợ và Liên Tít vai bồ nhí. Ngoài đời, Phan Anh đã lập gia đình. Bà xã của nam diễn viên tên Kim Ngân, không hoạt động trong showbiz. Kim Ngân sở hữu gương mặt khá xinh đẹp cùng vóc dáng cao ráo. Cặp đôi hiện tại có hai cô con gái chung. Hình ảnh Phan Anh bên con gái út. Nam diễn viên từng rất sợ vợ làm đẹp vì lo "mất vợ”. Hiện tại, Phan Anh đã nghĩ khác. Thậm chí, anh sẵn sàng làm việc nhà để vợ có thời gian chăm sóc sắc đẹp. Bà xã của Phan Anh hết lòng ủng hộ chồng tham gia hoạt động nghệ thuật. Chính nhờ sự tin tưởng của vợ, Phan Anh bản lĩnh hơn trước những cám dỗ trong nghề. "Tôi là người may mắn. Tôi tin là thế vì khi vợ mình ủng hộ mình làm nghệ thuật, nghĩa là cô ấy đặt niềm tin hoàn toàn vào tôi. Đó là lý do khi tôi cảm thấy mình bị xao lòng, tôi phải dùng lý trí để tỉnh táo. Và quả thật, khi trải qua những giây phút lấy lại được sự tỉnh táo đó, tôi thường ôm vợ thật chặt", anh tâm sự trên VTV. Nhiều lúc Phan Anh muốn bỏ nghề nhưng bà xã của anh vẫn động viên và khuyến khích giữ nghề. Nam diễn viên nói rằng nếu không nhớ có vợ anh sẽ không có vai Tình của ngày hôm nay. Hiện tại, Phan Anh được khán giả chú ý nhờ vai Tình trong "Lựa chọn số phận". Với Phan Anh, gia đình luôn là nơi an toàn và bình yên nhất. Trên trang cá nhân, Phan Anh thường xuyên đăng tải hình ảnh tổ ấm nhỏ hạnh phúc của mình. Mời quý độc giả xem video cùng "VTV kết nối tìm hiểu phim Lựa chọn số phận". Nguồn VTV

Tình là nhân vật bị ghét nhất phim " Lựa chọn số phận". Anh không chỉ lăng nhăng mà còn biến thái, vũ phu. Đảm nhận vai diễn này là diễn viên Phan Anh. Ảnh: VTV Trong "Lựa chọn số phận", Phan Anh kết hợp với diễn viên Khuất Quỳnh Hoa đóng vai vợ và Liên Tít vai bồ nhí. Ngoài đời, Phan Anh đã lập gia đình. Bà xã của nam diễn viên tên Kim Ngân, không hoạt động trong showbiz. Kim Ngân sở hữu gương mặt khá xinh đẹp cùng vóc dáng cao ráo. Cặp đôi hiện tại có hai cô con gái chung. Hình ảnh Phan Anh bên con gái út. Nam diễn viên từng rất sợ vợ làm đẹp vì lo "mất vợ”. Hiện tại, Phan Anh đã nghĩ khác. Thậm chí, anh sẵn sàng làm việc nhà để vợ có thời gian chăm sóc sắc đẹp. Bà xã của Phan Anh hết lòng ủng hộ chồng tham gia hoạt động nghệ thuật. Chính nhờ sự tin tưởng của vợ, Phan Anh bản lĩnh hơn trước những cám dỗ trong nghề. "Tôi là người may mắn. Tôi tin là thế vì khi vợ mình ủng hộ mình làm nghệ thuật, nghĩa là cô ấy đặt niềm tin hoàn toàn vào tôi. Đó là lý do khi tôi cảm thấy mình bị xao lòng, tôi phải dùng lý trí để tỉnh táo. Và quả thật, khi trải qua những giây phút lấy lại được sự tỉnh táo đó, tôi thường ôm vợ thật chặt", anh tâm sự trên VTV. Nhiều lúc Phan Anh muốn bỏ nghề nhưng bà xã của anh vẫn động viên và khuyến khích giữ nghề. Nam diễn viên nói rằng nếu không nhớ có vợ anh sẽ không có vai Tình của ngày hôm nay. Hiện tại, Phan Anh được khán giả chú ý nhờ vai Tình trong "Lựa chọn số phận". Với Phan Anh, gia đình luôn là nơi an toàn và bình yên nhất. Trên trang cá nhân, Phan Anh thường xuyên đăng tải hình ảnh tổ ấm nhỏ hạnh phúc của mình. Mời quý độc giả xem video cùng "VTV kết nối tìm hiểu phim Lựa chọn số phận". Nguồn VTV