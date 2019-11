Soi vòng 1 gợi cảm của Hoàng Thùy trước nghi vấn nâng ngực

Hoàng Thùy đã chuẩn bị sẵn sàng để tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế. Không chỉ hoàn thiện các kỹ năng, nàng á hậu hiện tại sở hữu vóc dáng vô cùng gợi cảm. Đặc biệt, vòng 1 của Hoàng Thùy nảy nở thấy rõ so với thời điểm cô mới bước chân vào showbiz. Chính điều này khiến Hoàng Thùy dính nghi vấn nâng ngực để thi Miss Universe 2019. Tuy nhiên, nữ người mẫu khéo léo phủ nhận. Mới đây, khi được hỏi về nghi vấn nâng ngực, cô nàng tuyên bố: "Ai về nhà tôi, tôi cho sờ thử". Sự cố vạ miệng của Hoàng Thùy khiến cô nàng dở khóc dở cười khi nhận về hàng tá những bình luận khiếm nhã. Hoàng Thùy sinh năm 1992, từng đoạt quán quân Vietnam’s Next Top Model 2011, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và là đại diện của Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp quốc tế Hoa hậu Hoàn vũ 2019. Người đẹp xứ Thanh sở hữu vóc dáng khá lý tưởng với số đo 3 vòng: 82-60-94, cao 1,79m. Trước đó nàng á hậu trông mảnh khảnh, không được gợi cảm như hiện tại. Thời điểm tham gia chương trình Vietnam's Next Top Model vào năm 2011, Hoàng Thùy cao 1,77m, nặng 44 kg và sở hữu số đo ba vòng: 76-58-85. Để có được vóc dáng đáng mơ ước hiện nay Hoàng Thùy đã áp dụng chế độ ăn uống khoa học cùng với việc nỗ lực tập luyện hình thể. Đối mặt nghi vấn trùng tu vòng 1, trước đó Hoàng Thùy từng đáp trả: "Bản thân mình không có nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ nâng vòng một, nên các bạn có yêu quý Thùy đừng khuyên Thùy đi nâng cấp". Hiện tại, Hoàng Thùy đang gấp rút chuẩn bị để lên đường tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2019. Đại diện Việt Nam sẽ mang theo thiết kế "Cafe phin sữa đá" đến cuộc thi năm nay cho phần thi trang phục dân tộc. Chung kết cuộc thi Miss Universe 2019 sẽ diễn ra vào ngày 8/12 tại Mỹ. Xem video "Top 3 trang phục thiết kế cho Hoàng Thùy". Nguồn Youtube/ Tuổi trẻ Việt:

