Hoài Sa lọt top 2 tài năng, cơ hội nào tại HH Chuyển giới Quốc tế?

Cuộc thi Miss International Queen 2020 - Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2020 đang diễn ra ở Thái Lan. Năm nay, đại diện Việt Nam là Bùi Đình Hoài Sa. Hoài Sa sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng thon gọn. Tuy nhiên, hình thể của chân dài đến từ An Giang khá mảnh mai. Bản thân Hoài Sa cũng tự nhận thấy mình khá gầy. Bước chân vào cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế, Hoài Sa luôn xuất hiện với hình ảnh rạng rỡ. Ngoài ra, đại diện Việt Nam tỏ ra thân thiện với các thí sinh cùng dự thi. Khả năng giao tiếp tiếng Anh của Hoài Sa khiến người hâm mộ khá lo lắng khi gần đây, trong cuộc giao lưu tại cuộc thi, đại diện Việt Nam trả lời ấp úng, thiếu tự tin. Tuy nhiên, fan vẫn động viên Hoài Sa cố gắng hơn. Đáp lại tình cảm của người hâm mộ, Hoài Sa vừa có phần thi đầy ấn tượng trong đêm thi tài năng mới đây. Ban giám khảo khen người đẹp đến từ An Giang thể hiện khá tốt ca khúc "One moment in time". Tiết mục của Hoài Sa được đánh giá cao so với mặt bằng chung các tiết mục của đêm thi. Cuối cùng, đại diện Việt Nam giành vị trí thứ 2 trong phần thi tài năng. Ở phần thi tài năng, vượt mặt Hoài Sa là đại diện Pháp - Louiz Louiz. Trong khi đó, thí sinh đến từ Đài Loan - Loey giành vị trí thứ 3. Top 2 được trao kỷ niệm chương và tiền mặt. Thành tích top 2 phần thi tài năng giúp Hoài Sa gây ấn tượng. Tuy nhiên, năm nay, đại diện Việt Nam phải đối mặt với không ít đối thủ đáng gờm. Một trong số đó là người đẹp đến từ Philippines - Jess Labares. Jess là một trong hai nữ tiếp viên hàng không chuyển giới đầu tiên ở "cường quốc sắc đẹp châu Á". Ngoài gương mặt hao hao giống Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2015 Pia Wurtzbach, cô còn sở hữu đường cong gợi cảm. Deirayai Prinyanaili - đại diện Thái Lan cũng là ứng viên sáng giá cho ngôi vị vương miện. Cô sở hữu gương mặt hài hòa, nụ cười tỏa nắng. Ngoài ra, Deirayai còn có lợi thế chiều cao khủng (1m8), số đo 3 vòng gợi cảm. Hoài Sa dường như bị lép vế bên đại diện Thái Lan khi đọ sắc. Hoài Sa từng bất ngờ khi gặp đại diện Australia - Jan Brielle vì cô sở hữu gương mặt có nét giống với Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 – Hương Giang Idol. Ở Jan Brielle toát lên vẻ đẹp ngọt ngào. Nhiều khán giả cho rằng đại diện Australia là một trong những đối thủ khiến Hoài Sa phải dè chừng trong cuộc đua giành vương miện. Ariella Moura - đại diện Brazil lại sở hữu gương mặt hao hao nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà từ chiếc mũi cao, mắt to, đôi môi cong đến thần thái chụp ảnh. Tại quê nhà, Ariella làm người mẫu. Cô sở hữu chiều cao 1m78, tiêm hóc-môn chuyển giới từ năm 16 tuổi. Bản sao của Hương Giang Idol và bản sao của Hà Hồ đều là thí sinh mạnh của cuộc thi. Vào ngày 7/3, 21 người đẹp chuyển giới sẽ bước vào chung kết để tìm ra chủ nhân của vương miện. Fan Việt Nam đặt kỳ vọng Hoài Sa sẽ tiếp tục tỏa sáng giống như ở phần thi tài năng trong chặng đường đến đêm chung kết. Mời quý độc giả xem video dự thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2020 của Hoài Sa. Nguồn Youtube

