Hoài Lâm xuất hiện phong trần bên bạn gái sau thời gian ở ẩn

Tối 13/7, Hoài Lâm cùng các đồng nghiệp tập luyện chuẩn bị cho live show Phù thổ và 8 nàng tiên. Đây là chương trình đánh dấu sự trở lại của quán quân Gương mặt thân quen 2014 sau gần một năm ở ẩn. Thời gian ngừng ca hát, Hoài Lâm từng kiếm sống bằng nghề lái xe. "Công việc này Hoài Lâm làm trong một tháng, giúp cậu ấy kiếm tiền và có cảm nhận, hiểu hơn về cuộc sống", quản lý nam ca sĩ nói. Xuất hiện tại buổi tập, Hoài Lâm mặc giản dị, đi dép lê. Anh không tháo khẩu trang ngay cả khi tập luyện, trò chuyện với đồng nghiệp. Vẻ ngoài hiện tại của nam ca sĩ khác nhiều so với trước đây với mái tóc nhuộm vàng, xăm mình. Không chỉ xăm trên tay, cổ, Hoài Lâm còn có những hình xăm nhỏ trên mặt. Nói về sự thay đổi phong cách, Hoài Lâm cho rằng mỗi thời điểm con người sẽ có suy nghĩ, sở thích khác nhau. Anh nhấn mạnh dù vẻ ngoài thế nào thì tính cách, niềm đam mê âm nhạc vẫn như xưa. Là người mời Hoài Lâm tham gia show diễn, Cát Phượng chia sẻ: "Trước đây hay hiện tại, Lâm làm việc với tôi vẫn rất ngoan ngoãn, nghiêm túc và đúng giờ. Chưa bao giờ tôi phải phiền lòng về Lâm". Trước ý kiến cho rằng hình ảnh mới của nam ca sĩ không phù hợp với vai hoàng tử, Cát Phượng giải thích: "Hoài Lâm vào vai quàng tử, chứ không phải hoàng tử nên không cần vẻ ngoài thư sinh, chỉn chu". Theo ghi nhận của phóng viên, suốt buổi tập luyện, ca sĩ Hoài Lâm ít trò chuyện cùng đồng nghiệp. Anh chỉ thoải mái khi bàn bạc với Cát Phượng về kịch bản, việc chuẩn bị phục trang cho live show. Khi rảnh, nam ca sĩ thủ thỉ nói chuyện với bạn gái Bảo Ngọc. Bảo Ngọc lặng lẽ đến cổ vũ bạn trai trong buổi tập. Thời gian qua, Bảo Ngọc luôn ủng hộ quyết định ngừng ca hát của bạn trai. Cô tin rằng anh cần có thời gian để "nạp năng lượng". Người đứng sau tổ chức sản xuất, đạo diễn và viết kịch bản cho live show Hoài Linh là Cát Phượng. Nữ diễn viên hài cho hay đây là live show cuối cùng cô làm cho đàn anh, cũng là lần cuối làm show trên sân khấu. Những khó khăn về việc bán vé khiến cô không còn can đảm thực hiện các show tương tự. Danh hài Chí Tài lăn xả tập luyện cùng đàn em. Anh thường xuyên trao đổi với Cát Phượng về kịch bản, "mảng miếng" để có vai diễn mang nhiều tiếng cười cho khán giả. Chia sẻ với Zing.vn sau buổi tập, anh nói: "Tôi thích diễn cùng các bạn trẻ bởi như được tiếp thêm năng lượng. Bản thân tôi cũng phải thay đổi tư duy, thời trang để hòa nhập với các em". Ngoài dàn diễn viên hài đình đám, live show Phù thổ và 8 nàng tiên còn quy tụ nhiều ca sĩ như Khởi My, Kelvin Khánh, Đại Nhân, Thanh Duy Idol... Cát Phượng đánh giá những ca sĩ này đều có khả năng diễn hài duyên dáng. Vợ chồng Khởi My và Kelvin Khánh diện đồ cùng tông đi tập kịch. Sau đám cưới, giọng ca Người yêu cũ ít xuất hiện và kín tiếng về đời sống riêng tư. Ca sĩ Đại Nhân cũng tích cực tập luyện. Anh kết hợp diễn và hát để nhân vật nàng tiên của mình thêm phần ấn tượng. Xem video "Hoài Lâm hát Trộm nhìn nhau". Nguồn Youtube:

