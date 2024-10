Hoa hậu Thu Hoài đẹp quyến rũ trong ngày đón tuổi mới

Nhân ngày sinh nhật 24/10, Hoa hậu Thu Hoài đã chia sẻ loạt khoảnh khắc đầy trẻ trung, quyến rũ. Qua bộ hình mới nhất, Thu Hoài khoe sắc vóc vượt thời gian trong những không gian khơi gợi nhiều cảm xúc tại TP.HCM. Bà mẹ 3 con thể hiện sự tinh tế trong cách phối đồ, trang điểm tôn vẻ đẹp sang trọng và không kém phần cá tính. Thu Hoài chia sẻ, trong tháng sinh nhật, cô liên tục nhận được những món quà bất ngờ từ các cộng sự và con cái. Bên cạnh những buổi quây quần ý nghĩa bên người thân yêu cùng gia đình, cô còn sắp xếp thời gian đi nghỉ dưỡng, khám phá hai đất nước Pháp và Hàn Quốc. Những năm qua, Thu Hoài luôn cố gắng cân bằng giữa hai lĩnh vực cô đang hoạt động chính là kinh doanh và giải trí. Những lúc không bận rộn với vai trò doanh nhân, cô tham gia làm giám khảo, cố vấn cho các cuộc thi nhan sắc, diễn giả các sự kiện về gia đình – phụ nữ - kinh doanh, cũng như xuất hiện trong các sự kiện văn hóa giải trí lớn. Năm 2024, cô được vinh danh ở hạng mục “Women of Beauty” trong chiến dịch tôn vinh “Women of Our Time 2024 - Những người phụ nữ thời đại” do một ấn bản thời trang cao cấp toàn cầu tổ chức hàng năm. Thu Hoài bật mí, trong thời gian tới cô sẽ sớm hội ngộ khán giả với những hoạt động thú vị. Hoa hậu Thu Hoài sinh năm 1976. Cô đoạt giải Hoa hậu Phu nhân người Việt Toàn cầu năm 2012 tại Mỹ. Nữ doanh nhân vừa tham gia lĩnh vực giải trí vừa kinh doanh về sắc đẹp, có mối quan hệ thân thiết với nhiều ngôi sao lớn của Vbiz.Hình ảnh xinh đẹp của Hoa hậu Thu Hoài.Xem video "Hoa hậu Thu Hoài trong chương trình Sau ánh hào quang". Nguồn HTV

Nhân ngày sinh nhật 24/10, Hoa hậu Thu Hoài đã chia sẻ loạt khoảnh khắc đầy trẻ trung, quyến rũ. Qua bộ hình mới nhất, Thu Hoài khoe sắc vóc vượt thời gian trong những không gian khơi gợi nhiều cảm xúc tại TP.HCM. Bà mẹ 3 con thể hiện sự tinh tế trong cách phối đồ, trang điểm tôn vẻ đẹp sang trọng và không kém phần cá tính. Thu Hoài chia sẻ, trong tháng sinh nhật, cô liên tục nhận được những món quà bất ngờ từ các cộng sự và con cái. Bên cạnh những buổi quây quần ý nghĩa bên người thân yêu cùng gia đình, cô còn sắp xếp thời gian đi nghỉ dưỡng, khám phá hai đất nước Pháp và Hàn Quốc. Những năm qua, Thu Hoài luôn cố gắng cân bằng giữa hai lĩnh vực cô đang hoạt động chính là kinh doanh và giải trí. Những lúc không bận rộn với vai trò doanh nhân, cô tham gia làm giám khảo, cố vấn cho các cuộc thi nhan sắc, diễn giả các sự kiện về gia đình – phụ nữ - kinh doanh, cũng như xuất hiện trong các sự kiện văn hóa giải trí lớn. Năm 2024, cô được vinh danh ở hạng mục “Women of Beauty” trong chiến dịch tôn vinh “Women of Our Time 2024 - Những người phụ nữ thời đại” do một ấn bản thời trang cao cấp toàn cầu tổ chức hàng năm. Thu Hoài bật mí, trong thời gian tới cô sẽ sớm hội ngộ khán giả với những hoạt động thú vị. Hoa hậu Thu Hoài sinh năm 1976. Cô đoạt giải Hoa hậu Phu nhân người Việt Toàn cầu năm 2012 tại Mỹ. Nữ doanh nhân vừa tham gia lĩnh vực giải trí vừa kinh doanh về sắc đẹp, có mối quan hệ thân thiết với nhiều ngôi sao lớn của Vbiz. Hình ảnh xinh đẹp của Hoa hậu Thu Hoài . Xem video "Hoa hậu Thu Hoài trong chương trình Sau ánh hào quang". Nguồn HTV