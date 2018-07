Hoa hậu H'hen Niê tạo dáng giữa trời New Zealand hùng vĩ

Mới đây, Hoa hậu H'hen Niê đã có chuyến du ngoạn ở đất nước New Zealand xinh đẹp. Tại xứ sở Kiwi này, người đẹp đã lưu lại những hình ảnh tuyệt với khi hòa cùng phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ của quốc gia này. Với phong cách tạo dáng chuyên nghiệp, H'hen Niê toát lên thần thái đầy mạnh mẽ, hoang dã trước khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ.Hoa hậu H'hen Niê chọn một chiếc đầm suông dài chất liệu nhung ấm áp phù hợp với thời tiết se lạnh bên trời Tây. Bên ngoài là một chiếc áo khoác dài dày dặn in hoa văn độc đáo và nổi bật. Cách tạo dáng đầy phiêu lãng và cá tính giúp hoa hậu nổi bật giữa thiên nhiên hoang dã, nhấn nhá cho sét đồ người đẹp chọn một đôi boots đỏ cao quá gối và 1 túi thắt eo đồng màu đến từ thương hiệu Gucci. Chia sẻ về chuyến du lịch trời Tây này chân dài cho hay: Là một người yêu thiên nhiên, nên tất cả mọi thứ ở New Zealand đối với Hen đều tuyệt vời. Sự yêu quý và trân trọng thiên nhiên của người New Zealand dành cho xứ Kiwi là điều làm Hen rất ngưỡng mộ. Trẻ trung và rạng rỡ với nguyên cây trắng từ quần áo cho tới phụ kiện mũ và mắt kính. Nhấn nhá bằng đôi boots cao màu cam nổi bật. Cô nàng cười vui vẻ khi được hòa mình vào không khí thiên nhiên trong lành. Phiêu hết cỡ trong thời tiết băng giá, hoa hậu cá tính trở nên ngọt ngào hơn khi phối thêm mũ len và áo khoác đỏ đầy nữ tính. thả dáng đầy năng động, H'hen Niê mang lại một hình ảnh hoa hậu hoàn toàn mới đầy cá tính chứ không quá thùy mị. Trải nghiệm ẩm thực New Zealand… …và cả những trò chơi mạo hiểm như thế này. Không chỉ là một hoa hậu cá tính, xinh đẹp mà H'hen Niê còn rất nhiệt tình và năng động chính vì thế chúng ta luôn thấy ở cô một vẻ đẹp khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng.

