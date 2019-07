Hoa hậu H'Hen Niê khác lạ khoe mái tóc dài nữ tính

Xuất hiện trong chương trình có chủ đề “hướng tới tương lai“, Hoa hậu H'Hen Niê gây chú ý với mái tóc dài, cột cao. Ảnh: Thiên An. Cô bật mí, do chương trình tham gia có chủ đề về “Mở đường đến tương lai”, hướng đến đối tượng nữ sinh các dân tộc nên H’Hen Niê muốn diện trang phục áo dài trắng đơn giản, thể hiện hình ảnh người phụ nữ Việt Nam duyên dáng, vừa mang thông điệp đề cao giáo dục. Ảnh: Thiên An. Trong suốt những năm tháng đương nhiệm, H’Hen Niê luôn tích cực quan tâm đến vấn đề giáo dục của nữ sinh, đặc biệt là các em thuộc dân tộc thiểu số. Ảnh: Thiên An. Từ câu chuyện của bản thân, H’Hen Niê hi vọng các bạn học sinh, sinh viên tiếp tục kiên cường, tự tin vào bản thân, vượt qua khó khăn, nỗ lực nhiều hơn trên con đường học tập để gặt hái nhiều thành công như mình mong muốn. Ảnh: Thiên An. Trong thời gian tới, H’Hen Niê sẽ tiếp tục các dự án và cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Ảnh: Thiên An.

