Hoa hậu H'Hen Niê diện váy xẻ cao quyến rũ đi sự kiện

Fashion show chủ đề Dạo bước trên mây (A walk to the sky) khởi đầu cho chuỗi dự án Hành trình thời trang (Fashion Voyage) đã diễn ra tại Đà Nẵng, ngày 14/7. Chương trình được đạo diễn hình ảnh Long Kan lên ý tưởng và tổ chức. “Dạo bước trên mây” được trình diễn tại Cầu Vàng với chiều dài 148,6m nằm ở lưng chừng trời và núi với chiều cao hơn 1.414m so với mực nước biển. Sự kiện thời trang này quy tụ dàn sao nổi tiếng của Vbiz. Hoa hậu H'Hen Niê gây ấn tượng khi diện váy xanh quyến rũ xuất hiện trong chương trình. Thiết kế xẻ cao giúp H'Hen Niê khoe chân dài miên man. Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 tạo dáng cùng NTK Lê Thanh Hòa. Á hậu Thúy Vân cũng xuất hiện tại sự kiện. Cô diện váy nhẹ nhàng kín đáo. Hoa hậu Jolie Nguyễn diện trang phục màu xanh. Midu đẹp ngọt ngào với kiểu váy trắng nữ tính, bồng bềnh. Sau ồn ào chuyện tình cảm, Midu tập trung vào công việc và gặt hái thành công. Hoa hậu Trúc Diễm tạo dáng cùng đạo diễn Long Kan. Người đẹp Tường Linh cũng góp mặt trong sự kiện. Cô được chú ý khi tham gia các cuộc thi nhan sắc. Siêu mẫu Minh Triệu tại show diễn thời trang. Diễn viên Linh Nga và vợ chồng Bình Minh - Anh Thơ. MC Diễm Quỳnh trên hàng ghế khách mời.Hoa hậu H'Hen Niê, Thúy Vân và dàn người đẹp tham dự sự kiện. Xem video H'Hen Niê catwalk đẳng cấp dọc phố Sài Gòn. Nguồn Youtube:

