Hồ Ngọc Hà - Hương Giang lên tiếng về tin đồn “cạch mặt“

Hồ Ngọc Hà và Hương Giang vừa xuất hiện tại sự kiện giới thiệu chương trình The new mentor 2023 với vai trò huấn luyện viên. Nói về tin đồn "cạch mặt" Hương Giang, Hà Hồ chia sẻ với Người Đưa Tin: "Nếu để tranh cãi cá nhân thì Hà sẽ không lên tiếng còn nếu tranh cãi để đòi công bằng cho những người bên cạnh Hà, cho những người liên quan tới Hà thì Hà sẵn sàng tranh cãi. Còn câu chuyện tranh cãi như thế nào hay ra sao thì ta lại phải chờ từng tập. Nếu nói ra đây sẽ không khách quan, không hay lắm. Hà nghĩ những tin đồn thường đâu đó... phải như thế nào mới có tin đồn". Ảnh: Người Lao Động. Giống Hồ Ngọc Hà, Hương Giang cũng úp mở về tin đồn mâu thuẫn. "Trước khi chương trình quay hình, đã có rất nhiều bài phỏng vấn, cả 4 huấn luyện viên đều nói rằng tất cả đủ trưởng thành và tỉnh táo để không bao giờ cạch mặt nhau. Với Giang, Giang vẫn luôn suy nghĩ như thế không bao giờ thay đổi, còn giữa việc cạch mặt với việc tình cảm có như xưa hay không thì cái đấy là chuyện riêng của mỗi người. Giang thì vẫn vậy, người khác có vẫn vậy nữa hay không thì Giang không biết", Phụ Nữ Số dẫn lời Hương Giang. Ảnh: The New Mentor. Tin đồn giữa Hương Giang và Hồ Ngọc Hà bắt nguồn từ việc Hà Hồ chỉ nhắc đến Thanh Hằng và Lan Khuê khi chia sẻ lịch phát sóng chương trình. Ảnh: Phụ Nữ Số. Trước đó, Hà Hồ và Hương Giang khá thân thiết. Ảnh: FBNV. Hương Giang từng tham gia đêm nhạc của Hồ Ngọc Hà. Ảnh: FBNV. Khi chụp ảnh quảng bá The new mentor 2023, Hồ Ngọc Hà nhận được tấm vé vị trí trung tâm. Tuy nhiên, "nữ hoàng giải trí" cho rằng cô không quan trọng vị trí đứng và nhường cho Hương Giang đứng giữa cô và Thanh Hằng. Ảnh: FBNV. Hồ Ngọc Hà, Hương Giang và Thanh Hằng là ba huấn luyện viên đầu tiên được công bố. Lan Khuê lá huấn luyện viên thứ tư. Ảnh: FBNV. Xem video: "Hồ Ngọc Hà chia sẻ Kim Lý sẽ là người cha tốt". Nguồn Zing

