Hình ảnh chồng cũ Đặng Thu Thảo bên cô gái nghi là tiểu tam

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Phương Lê vừa tung hình ảnh cô gái nghi là tiểu tam khiến Hoa hậu Đặng Thu Thảo ly hôn. Đi kèm hình ảnh, Phương Lê viết: “Hình con giáp thứ 13 gửi vợ lúc vừa mang bầu tới đẻ và khủng bố tới ly hôn thì ngưng gửi liền. Thiệt là có tâm”. Ảnh: FB Phương Lê Trước đó, Phương Lê tỏ ra rất bức xúc với chồng cũ của Thu Thảo. Cô viết: “Doanh nhân gì mà tính toán với vợ con từng đồng. Cuộc đời người ta tan nát hết, ai tính ai trả đây, em Thành”. Ảnh: chụp màn hình Phương Lê đang giúp đỡ Thu Thảo về công việc sau khi nàng hậu ly hôn. Ảnh: FB Phương LêThu Thảo kết hôn năm 2018 đến tháng 4/2021 thì bí mật ly hôn. Mới đây, cô tố chồng cũ có nhân tình, bạo hành vợ. Ảnh: FB Thu Thảo "Nguyên nhân khiến chồng bạo hành là do anh bênh vực người thứ ba khá nhiều. Khi tôi sinh xong rồi người thứ ba vẫn tiếp tục phá, lấy rất nhiều lý do để phá đến khi ly hôn người thứ ba mới dừng lại. Lúc bầu tôi đã trầm cảm rồi, đầu rất là đau, gặp ai cũng cảm thấy rất bất an. Xảy ra một số mâu thuẫn nhỏ trong hôn nhân tôi kích động lắm", Thu Thảo chia sẻ. Ảnh: Dân Trí Theo lời Thu Thảo, khi cô mang bầu, doanh nhân Phúc Thành có nhân tình. Sau những tháng ngày chịu đựng bi kịch hôn nhân, Đặng Thu Thảo chính là người chủ động đưa đơn ra tòa. Ảnh: FB Thu Thảo Sau khi ly hôn, Thu Thảo gửi các con cho bố mẹ đẻ chăm sóc. Nàng hoa hậu cho biết, cô ra đi với hai bàn tay trắng, cần một công việc ổn định để bắt đầu cuộc sống mới. Ảnh: FB Thu Thảo Đối mặt với những lời tố của Thu Thảo, doanh nhân Phúc Thành chia sẻ trên Dân Trí: "Đó là vấn đề cá nhân, tôi không muốn chia sẻ, đó cũng không phải vấn đề gì trong cuộc sống này. Tôi là dân kinh doanh, cho nên tôi không thích ồn ào, còn ai thích ồn ào thì cứ làm, làm sao cho đúng pháp luật thì làm thôi". Sau động thái của chồng cũ, Thu Thảo đăng tải status nhớ các con. Ảnh: FB Thu Thảo Gần đây, Đặng Thùy Trang - chị gái của Thu Thảo cũng hé lộ góc khuất cuộc hôn nhân của Thu Thảo. Ảnh: FB Thu Thảo Mới đây, Thùy Trang bức xúc tố em rể cũ lừa bố mẹ vợ tiền mừng cưới của nhà gái. Ngoài ra, theo Thùy Trang, Thu Thảo phải gánh khoản nợ thẻ ngân hàng của chồng cũ. Ảnh: chụp màn hình Chị gái của Thu Thảo nhắn nhủ em rể cũ: “Tôi nói cho cậu biết! Ngày nào tôi còn sống thì em tôi với cháu tôi cũng không thiếu gì đâu. Cậu sống cho đạo đức một chút! Trả tiền cho bố mẹ tôi nhé”. Ảnh: chụp màn hình Xem video "Đặng Thu Thảo mừng sinh nhật chồng". Nguồn FBNV

