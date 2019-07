H'hen Niê làm gãy vương miện đắt đỏ, fan nói lời bá đạo

Mới đây, trên trang cá nhân, H'hen Niê chia sẻ hình ảnh chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam bị gãy. Đông đảo fan để lại bình luận an ủi H'hen Niê sau khi cô làm gãy chiếc vương miện. Ảnh: Saostar Không ít người hâm mộ lại để bình luận trêu đùa H'hen Niê: “Bẻ nốt cọng còn lại cho cân đi H'hen Niê ơi” ; “Bả bẻ làm bông tai, dùng xong lại lấy súng bắn keo đính lại, các bác đừng lo". Ảnh: Saostar Câu chuyện H'hen Niê làm gãy vương miện khiến khán giả nhớ tới sự cố của Catriona Gray - Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018. Ảnh; Dân Việt Vì mải miết phiêu theo âm nhạc khi diễu hành mà Catriona làm gãy một nhánh của vương miện 6 tỷ. Ảnh: VTC Nhiều người thắc mắc chiếc vương miện H'hen Niê làm gãy là bản gốc hay chỉ là một phiên bản khác. Phía đại diện của H'hen Niê chia sẻ trên Thời đại plus: "Chiếc vương miện mà H'hen Niê làm gãy là một thiết kế phiên bản. Tuy nhiên thiết kế phiên bản cũng có giá trị không nhỏ". "Nhiều khả năng vương miện phiên bản sẽ được sửa chữa để hoàn thiện như ban đầu, vì vương miện thật chủ yếu để cất giữ chứ ít khi được sử dụng lắm", đại diện của H'hen Niê chia sẻ thêm. H’hen Niê sở hữu vương miện được chế tác từ 10 viên ngọc trai nước mặn nổi bật giữa 49 viên ngọc trai Akoya, trị giá 2,7 tỷ đồng. H’hen Niê chưa tiết lộ lý do vì sao làm gãy vương miện. Hiện tại, người đẹp dân tộc Ê-đê có chuyến công tác tại Đà Lạt. Xem video "H'hen Niê tham gia Cuộc đua kỳ thú". Nguồn Youtube

