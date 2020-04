Hết đóng gái ngành lại tiểu tam, Thanh Hương vẫn giữ khí chất diễn như không!

Sau khi đoạt giải á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hải Dương 2006, Thanh Hương quyết định chọn nghiệp diễn để phát triển. Dù tham gia khá nhiều phim như: Hậu họa, Sắc màu phái đẹp, Những cánh hoa trước gió, Zippo mù tạt và em, Đường lên Điện Biên, Cuồng phong, Người phán xử..., nhưng phải tới vai diễn cô cave hết thời trong Quỳnh Búp bê, Thanh Hương mới ghi dấu ấn với khán giả. Với lợi thế chiều cao 1m70 cùng vóc dáng chuẩn, Thanh Hương không khó khăn khi vào vai một cô gái làng chơi trong Quỳnh Búp bê. Nhưng điều giúp cô gây thiện cảm với khán giả chính là khả năng nhập vai rất tốt. Trong phim Lan cave là người tốt bụng, biết yêu thương, giúp đỡ đàn em, và là cô gái có số phận hẩm hiu nhất phim. Mặc dù không có nhiều đất diễn như Phương Oanh hay Thu Quỳnh nhưng cảnh diễn nào của Thanh Hương đều rất “chất”. Phân cảnh Lan dạy Quỳnh (Phương Oanh) quy tắc trong nghề làm gái, với nét mặt và phong thái thể hiện sự từng trải, bất cần của một cave lâu năm khiến nữ diễn viên tạo ấn tượng với khán giả. Khi đanh đá với My Sói (Thu Quỳnh), khi lạnh lùng, dứt khoát rồi lại ra tay bảo vệ đàn em Quỳnh Búp bê (Phương Oanh), hay lúc thể hiện sự đau đớn, phẫn uất, khi bị hãm hiếp tập thể, có thể nói Thanh Hương đã làm rất tròn vai. Dù chỉ là vai nữ phụ, nhưng Thanh Hương đầu tư cho vai diễn rất nghiêm túc. "Trước khi quay cảnh cưỡng hiếp tập thể, việc quan trọng là chuẩn bị tâm lý và đồ bảo hộ. Cảnh quay có rất nhiều sự va chạm, quăng quật nên bắt buộc tôi phải trang bị cho mình trang phục phù hợp”, Thanh Hương tâm sự. Thanh Hương lăn xả trong cảnh quay bị hiếp dâm. Cô khóc suốt cả buổi quay hôm đó và quay xong phân cảnh, đạo diễn Mai Hồng Phong đã trực tiếp gọi điện cảm ơn Thanh Hương vì sự hết mình cho vai diễn. Trong phim Nàng dâu order, Thanh Hương cũng được khen đóng rất "nuột" vai cô giáo trẻ có cảm tình với đồng nghiệp hơn nhiều tuổi do Trọng Trinh thủ vai. Mới đây, Thanh Hương lại được mời vào vai Vy, “tiểu tam” xen vào hôn nhân của Huệ và Quốc trong bộ phim "Những ngày không quên". Vai Vy của Thanh Hương giúp cho bộ phim "Những ngày không quên" có cao trào hơn và nữ diễn viên sinh năm 1988 lại một lần nữa có cơ hội thể hiện lối diễn như không diễn của mình. Mặc dù là gương mặt mới trong đoàn phim nhưng Thanh Hương đã bắt nhịp rất nhanh với các bạn diễn và không hề thấy áp lực gì dù phim quay rất nhanh. Chia sẻ với khán giả, diễn viên Thanh Hương cho biết, vì phim có mục đích tuyên truyền, chống dịch COVID-19, quay đúng thời điểm dịch bệnh đang phức tạp, nên các diễn viên trên trường quay cũng hạn chế “buôn chuyện” hơn bình thường. Mọi người đều giữ khoảng cách khi đọc kịch bản, ghép thoại. Nữ diễn viên 32 tuổi cho biết đang đắp mặt dưỡng da ở nhà chuẩn bị đến giờ ăn cơm thì được điện thoại đến đoàn phim "Những ngày không quên" gấp. Để nguyên mặt nạ vừa đắp, Thanh Hương lao tới phim trường và không quên đeo khẩu trang. Theo nữ diễn viên "Người phán xử", trên trường quay cô lúc nào cũng lăm lăm trong tay chai rửa tay khô, cồn, ai đến trường quay là xịt thẳng vào người luôn. Bà mẹ hai con cũng chia sẻ, cô và nam diễn viên Tuấn Tú rất hợp nhau từ ngoại hình cùng to cao, cho tới cách diễn, cách phân tích nhân vật. Khán giả đang rất mong chờ vai diễn của Thanh Hương trong phim Những ngày không quên bởi muốn biết thực hư quan hệ giữa cô và Quốc (Tuấn Tú) ra sao. Xem video "Thanh Hương kể hậu trường đóng cảnh nóng". Nguồn VTC14:

