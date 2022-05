Hé lộ những hình ảnh đầu tiên của lễ cưới Ngô Thanh Vân - Huy Trần

Mới đây, Ngô Thanh Vân - Huy Trần cập nhật hình ảnh hôn lễ. Đến 12h30, sân khấu chính đang được hoàn thiện những phần cuối để chuẩn bị cho buổi lễ. Ê-kíp đang gấp rút hoàn thành việc gắn hoa cưới, set up đèn sân khấu và khu vực chụp hình. Theo Zing, Ngô Thanh Vân - Huy Trần dự kiến tổ chức lễ thành hôn vào buổi sáng ngày 8/5 nhưng do buổi tối đã tổ chức tiệc độc thân, để đảm bảo sức khỏe cho khách mời, cặp đôi quyết định gộp chung lễ thành hôn và tiệc cưới. Cô dâu chú rể đón khách từ 15h. Không gian hôn lễ ngập tràn hoa tươi. Tất cả các loại hoa được nhập từ châu Âu về. Trong số rất nhiều loài hoa có một loại hoa đặc biệt được chính Ngô Thanh Vân yêu cầu là loài hoa Veronica, đây cũng chính là tên của cô dâu. 1 ngày trước, Ngô Thanh Vân - Huy Trần đón khách mời từ nhiều nơi xa đến Đà Nẵng để chung vui trong ngày trọng đại. Cặp đôi mong rằng những món quà nhỏ cho khách mời sẽ thay những lời cám ơn chân thành và trân trọng nhất mà cả hai muốn gửi đến với gia đình, bạn bè và người thân. "Cám ơn gia đình lớn đã không quản đường xa đến chúc phúc cho hai đứa", Ngô Thanh Vân chia sẻ. Những món quà đầu tiên mà vợ chồng Ngô Thanh Vân dành cho khách mời là váy hoặc vest (phù dâu, phù rể), bánh ngọt, thuốc giải rượu. Đám cưới của Ngô Thanh Vân không có truyền thông tác nghiệp do cặp đôi muốn hôn lễ diễn ra riêng tư. Xem video "Huy Trần - Ngô Thanh Vân chụp ảnh cưới". Nguồn FBNV

