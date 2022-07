Hari Won phản ứng sao khi Trấn Thành phủ nhận sắp ly hôn?

Tối ngày 25/7, Trấn Thành lên tiếng về tin đồn tình cảm với Hari Won rạn nứt, sắp hết hợp đồng hôn nhân. Nam MC khẳng định, vợ chồng anh vẫn rất hạnh phúc. Trấn Thành bức xúc trước những tin đồn ác ý về vợ chồng anh từ những ngày đầu gắn bó cho đến nay. "Mới quen thì nói tui là người thứ ba. Quen rồi thì nói bà Heo có mới nới cũ. Đám cưới thì nói che mắt thiên hạ. Cả tháng nay đi quay phim mới đầu tắt mặt tối không chụp hình chung với vợ để post lên thì nói hết hợp đồng hôn nhân. Sáng tạo ghê hôn? Cái gì cũng nói được! Hay thiệt chớ", nam MC bày tỏ. Trấn Thành nhắn nhủ antifan tung tin đồn thất thiệt: "Ký hợp đồng hôn nhân ai ngu mà ký chi tới 5-6 năm dài dữ vậy? Thấy ghét, tui gia hạn suốt đời luôn cho ngồi đợi chơi nè! Coi chừng nào mấy bạn được đắc ý nha? Thấy không nói cái làm tới, đồn hoài! Thiệt tình! Bớt lo cho vợ chồng em lại". Cách đây ít ngày, Trấn Thành vốn có động thái đáp trả tin đồn hôn nhân. Cụ thể, khi Hari Won đăng tải loạt ảnh du lịch với hội bạn ở Phú Quốc, Trấn Thành để lại bình luận: “Bộ này quá đẹp nha vợ!”. Về phần mình, Hari Won vừa có chia sẻ gây chú ý. Trên trang cá nhân, cô viết status tự động viên bản thân sau khi gặp vấn đề về sức khỏe. Bà xã Trấn Thành còn cập nhật hình ảnh mới nhất khi tham gia một sự kiện. Tại sự kiện, Hari Won trông không được tươi tắn do bị sốt. Nữ ca sĩ tham gia sự kiện cùng Đông Nhi, Trịnh Thăng Bình, Trúc Nhân, Isaac. Hari Won gặp vấn đề sức khỏe do tập thể dục quá sức. Hồi cuối tháng 10/2021, Trấn Thành từng bị một cư dân mạng tung tin đồn đơn phương ly hôn Hari Won. Thực tế, đây là tin đồn nhảm. Trấn Thành dập tắt tin đồn bằng clip nấu ăn cho vợ, cả hai còn hát hò tại nhà riêng. Xem video "Hari Won tiết lộ lý do chưa có con". Nguồn Zing

