Hạ Vi 10 năm vào showbiz: Mải yêu đương, bị chê nhiều hơn khen

Hạ Vi sinh năm 1993 tại Hải Phòng. Năm 2010, cô giành giải Phong cách trong một cuộc thi tuổi teen. Ảnh: Dân Việt Năm 2012, Hạ Vi tự tin tham gia cuộc thi Hoa hậu ảnh do báo Phụ nữ đăng cai tổ chức. Ảnh: Người nổi tiếng Tại cuộc thi Hoa hậu ảnh, hot girl gốc Hải Phòng ra về với danh hiệu Người đẹp tài năng. Ảnh: Dân Việt Sau Hoa hậu ảnh, Hạ Vi hoạt động với tư cách người mẫu ảnh. Ngoài ra, cô còn tham gia đóng MV ca nhạc. Ảnh: Dân Việt Hình ảnh Hạ Vi xinh đẹp trong MV "Xóa" của Dương Triệu Vũ ra mắt năm 2014. Ảnh: Dân Việt Năm 2016, Hạ Vi bất ngờ đóng nữ chính phim "Tấm Cám: Chuyện chưa kể" của Ngô Thanh Vân dù chưa có kinh nghiệm diễn xuất. Ảnh: Elle Trước "Tấm Cám: Chuyện chưa kể", sự nghiệp của Hạ Vi mờ nhạt. Vì vậy, nhiều người kỳ vọng vai diễn đầu tay có thể giúp hot girl bứt phá. Ảnh: Yan Diễn xuất của Hạ Vi trong "Tấm Cám: Chuyện chưa kể" nhận bình luận tiêu cực. Cô bị chê diễn đơ và non kém. Ảnh: Vietnamnet Không được khen về diễn xuất nhưng năm 2016, Hạ Vi trở thành cái tên hot vì mối tình với Cường Đô la. Ảnh: Thế giới điện ảnh Khi cuộc tình với đại gia phố núi tan vỡ, tên tuổi của Hạ Vi cũng đi xuống. Ảnh: Vietnamnet Hạ Vi đóng các MV ca nhạc. Tuy nhiên, các dự án này không gây ấn tượng. Ảnh: Lao động Hình ảnh Hạ Vi đóng cặp cùng Huỳnh Anh và Đăng Khôi trong MV ca nhạc "Nguyện làm tri kỷ". Ảnh: Zing Trở lại màn ảnh với vai diễn trong "Ông ngoại tuổi 30", Hạ Vi vấp phải những lời chê diễn nhạt từ phần đông khán giả. Ảnh: Zing Mới đây, trả lời Vietnamnet, Hạ Vi cho biết, cô sẽ trở lại với nghệ thuật sau khi dịch bệnh qua đi. Chân dài gốc Hải Phòng còn tâm sự về lý do sự nghiệp mãi không có dấu ấn. Ảnh: Vietnamnet Hạ Vi nói, khi đó, cô còn quá trẻ, tuổi nghề ít, chưa có kinh nghiệm và thiếu sự định hướng rõ ràng nên tên tuổi cứ thế hạ nhiệt dần cộng thêm cuộc tình ồn ào với doanh nhân Quốc Cường. Mời quý độc giả xem video "Hạ Vi nói về vai diễn trong Tấm Cám: Chuyện chưa kể". Nguồn Youtube

