Hà Kiều Anh và loạt sao Việt xuất thân “trâm anh thế phiệt”

Mới đây, Hoa hậu Hà Kiều Anh cho biết bà nội cô là Nguyễn Tăng Diệu Hương, con gái của Công Tằng Tôn Nữ Truyền Kinh, con cháu hoàng tử thứ 11 của vua Minh Mạng. Và theo bà nội của Hà Kiều Anh, cô là công chúa đời thứ 7 trong gia đình hoàng tộc. Ngoài ra, ông nội Hoa hậu Hà Kiều Anh lúc còn sống là một đại tá quân đội, một nhà ngoại giao nổi tiếng, đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, ông ngoại Vương Quốc Mỹ của cô từng là Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Bố của Hà Kiều Anh là kỹ sư. Mẹ cô - bà Vương Kiều Oanh - là doanh nhân thành đạt, từng tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội và làm giảng viên Đại học Kiến trúc TP HCM. Ảnh: người đưa tin Không chỉ Hà Kiều Anh xuất thân "trâm anh thế phiệt", Hoa hậu Ngô Phương Lan cũng có gia thế “không phải dạng vừa”. Bố của Ngô Phương Lan là ông Ngô Quang Xuân. Theo Thanh niên, ông là nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam 2008, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, Tổ chức thương mại thế giới (WTO), Phó chủ tịch Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới nhiệm kỳ 2010 - 2011 và hiện là Chủ tịch Tổ chức Kỷ lục người Việt toàn cầu. Ảnh: Văn nghệ công an online Theo Văn nghệ công an online, ông Ngô Quang Xuân kể, họ Ngô ở Nghệ An là một dòng tộc nhiều đời khoa bảng, từng làm rạng danh lịch sử một vùng quê địa linh nhân kiệt. Có lẽ trong lịch sử nước ta duy nhất chỉ có một phụ tử đồng khoa tiến sĩ đó là ông Ngô Trí Tri và con là Ngô Trí Hòa đều đậu tiến sĩ trong một khoa thi (Khoa thi năm nhâm Thìn - 1592 đời Lê Trung Hưng, lúc đó ông Ngô Trí Tri 56 tuổi và con trai ông là Ngô Trí Hòa 28 tuổi). Rồi ông Ngô Trí Hòa làm Thượng thư Bộ hộ, có con trai là Ngô Trí Vinh cũng đậu tiến sĩ, làm nên tam đại tiến sĩ (Đời ông, đời bố, đời con đều là tiến sĩ). Ảnh: Khám phá Nathan Lee cũng có gia thế khủng. Bố của Nathan Lee là đại sứ Trương Triều Dương. Theo VTC, ngoài danh hiệu Đại sứ Việt Nam trọn đời, ông còn là Vụ trưởng, trưởng đại diện Quan chức cao cấp của Việt Nam tại diễn đàn hợp tác Á- Âu kiêm Thống đốc quỹ Á- Âu của Việt Nam. Ảnh: Lao động Mẹ của Nathan Lee cũng tài giỏi. Bà là một tiến sĩ marketing nổi tiếng, từng là giảng viên của trường ESCP, một trong những ngôi trường kinh tế danh giá thế giới. Ngoài ra, mẹ của Nathan Lee từng đại diện Việt Nam tham gia Liên hoan âm nhạc thế giới tại Nga và đoạt giải Vàng. Bên cạnh đó, bà nói được 4 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Việt. Ảnh: Dân Việt Lan Khuê sinh ra trong một gia đình gia giáo. Bố mẹ cô đều là giảng viên trường Đại học sư phạm TP.HCM. Ông ngoại Lan Khuê là hiệu trưởng đầu tiên của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM – GS, Nhà giáo nhân dân Trần Thanh Đạm. Ảnh: Vietnamnet Huỳnh Bích Phương cũng có gia thế cao quý. Bố của cô là giáo sư toán học Huỳnh Bá Lân. Ông nắm giữ nhiều chức danh quan trọng như: Chủ tịch hội đồng quản trị trường Đại học Kinh tế - Tài chính của TP.HCM, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kiến Á, thành viên HĐQT Công ty cổ phần Fiditour (FDT), Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank). Mẹ Huỳnh Bích Phương cũng là một doanh nhân có tiếng. Ảnh: Tiền Phong Gia đình của Thủy Top không chỉ giàu có mà còn có truyền thống học tập. Bố của Thủy Top là PGS.TS Huỳnh Bá Kỹ Thuật, giảng viên của Đại học Xây dựng Hà Nội. Mẹ cô công tác trong lĩnh vực sư phạm. Xem video "Hà Kiều Anh chia sẻ lý do thi hoa hậu". Nguồn Hoa hậu Việt Nam

Mới đây, Hoa hậu Hà Kiều Anh cho biết bà nội cô là Nguyễn Tăng Diệu Hương, con gái của Công Tằng Tôn Nữ Truyền Kinh, con cháu hoàng tử thứ 11 của vua Minh Mạng. Và theo bà nội của Hà Kiều Anh, cô là công chúa đời thứ 7 trong gia đình hoàng tộc. Ngoài ra, ông nội Hoa hậu Hà Kiều Anh lúc còn sống là một đại tá quân đội, một nhà ngoại giao nổi tiếng, đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, ông ngoại Vương Quốc Mỹ của cô từng là Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Bố của Hà Kiều Anh là kỹ sư. Mẹ cô - bà Vương Kiều Oanh - là doanh nhân thành đạt, từng tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội và làm giảng viên Đại học Kiến trúc TP HCM. Ảnh: người đưa tin Không chỉ Hà Kiều Anh xuất thân "trâm anh thế phiệt" , Hoa hậu Ngô Phương Lan cũng có gia thế “không phải dạng vừa”. Bố của Ngô Phương Lan là ông Ngô Quang Xuân. Theo Thanh niên, ông là nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam 2008, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, Tổ chức thương mại thế giới (WTO), Phó chủ tịch Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới nhiệm kỳ 2010 - 2011 và hiện là Chủ tịch Tổ chức Kỷ lục người Việt toàn cầu. Ảnh: Văn nghệ công an online Theo Văn nghệ công an online, ông Ngô Quang Xuân kể, họ Ngô ở Nghệ An là một dòng tộc nhiều đời khoa bảng, từng làm rạng danh lịch sử một vùng quê địa linh nhân kiệt. Có lẽ trong lịch sử nước ta duy nhất chỉ có một phụ tử đồng khoa tiến sĩ đó là ông Ngô Trí Tri và con là Ngô Trí Hòa đều đậu tiến sĩ trong một khoa thi (Khoa thi năm nhâm Thìn - 1592 đời Lê Trung Hưng, lúc đó ông Ngô Trí Tri 56 tuổi và con trai ông là Ngô Trí Hòa 28 tuổi). Rồi ông Ngô Trí Hòa làm Thượng thư Bộ hộ, có con trai là Ngô Trí Vinh cũng đậu tiến sĩ, làm nên tam đại tiến sĩ (Đời ông, đời bố, đời con đều là tiến sĩ). Ảnh: Khám phá Nathan Lee cũng có gia thế khủng. Bố của Nathan Lee là đại sứ Trương Triều Dương. Theo VTC, ngoài danh hiệu Đại sứ Việt Nam trọn đời, ông còn là Vụ trưởng, trưởng đại diện Quan chức cao cấp của Việt Nam tại diễn đàn hợp tác Á- Âu kiêm Thống đốc quỹ Á- Âu của Việt Nam. Ảnh: Lao động Mẹ của Nathan Lee cũng tài giỏi. Bà là một tiến sĩ marketing nổi tiếng, từng là giảng viên của trường ESCP, một trong những ngôi trường kinh tế danh giá thế giới. Ngoài ra, mẹ của Nathan Lee từng đại diện Việt Nam tham gia Liên hoan âm nhạc thế giới tại Nga và đoạt giải Vàng. Bên cạnh đó, bà nói được 4 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Việt. Ảnh: Dân Việt Lan Khuê sinh ra trong một gia đình gia giáo. Bố mẹ cô đều là giảng viên trường Đại học sư phạm TP.HCM. Ông ngoại Lan Khuê là hiệu trưởng đầu tiên của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM – GS, Nhà giáo nhân dân Trần Thanh Đạm. Ảnh: Vietnamnet Huỳnh Bích Phương cũng có gia thế cao quý. Bố của cô là giáo sư toán học Huỳnh Bá Lân. Ông nắm giữ nhiều chức danh quan trọng như: Chủ tịch hội đồng quản trị trường Đại học Kinh tế - Tài chính của TP.HCM, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kiến Á, thành viên HĐQT Công ty cổ phần Fiditour (FDT), Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank). Mẹ Huỳnh Bích Phương cũng là một doanh nhân có tiếng. Ảnh: Tiền Phong Gia đình của Thủy Top không chỉ giàu có mà còn có truyền thống học tập. Bố của Thủy Top là PGS.TS Huỳnh Bá Kỹ Thuật, giảng viên của Đại học Xây dựng Hà Nội. Mẹ cô công tác trong lĩnh vực sư phạm. Xem video "Hà Kiều Anh chia sẻ lý do thi hoa hậu". Nguồn Hoa hậu Việt Nam