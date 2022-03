Hot nhất trong ngày: Hyun Bin trao nhẫn cho Son Ye Jin trong hôn lễ

Đám cưới của Hyun Bin - Son Ye Jin diễn ra vào chiều ngày 31/3. Cô dâu được bố dắt tay vào lễ đường. Ảnh: The Fact Hyun Bin - Son Ye Jin cùng nắm tay bước vào lễ đường. Ảnh: The Fact Son Ye Jin hạnh phúc trong ngày trọng đại. Son Ye Jin Cô dâu bật khóc khi cử hành hôn lễ. Trong đám cưới, bố của Son Ye Jin phát biểu: "Hôm nay là ngày tôi chứng kiến con gái nhỏ của mình kết hôn với người con yêu. Giờ đây, tôi cuối cùng cũng có thể ngừng lo lắng về việc ai sẽ chăm lo cho con mình, khi tôi không còn làm việc đó nữa. Con gái tôi đã tìm thấy con. Xin chào mừng con đến với gia đình, con trai". Ảnh: The Fact Hyun Bin trao nhẫn cưới cho Son Ye Jin. Ảnh: Vietnamnet Chú rể hứa với cô dâu sẽ luôn ở bên cô trong suốt phần đời còn lại. Ảnh: Zing Nữ diễn viên Gong Hyo Jin (áo trắng) đón được hoa cưới từ Son Ye Jin. Ảnh: Vietnamnet Đám cưới của Hyun Bin quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng. Vào chiều ngày 31/3, rất nhiều xe sang tiến vào địa điểm tổ chức. Ảnh: Zing Có tin đồn Song Joong Ki dự đám cưới của Hyun Bin. Trước đây, Hyun Bin hẹn hò Song Hye Kyo - vợ cũ của Song Joong Ki. Ảnh: Công lý và xã hội Hyun Bin và Son Ye Jin chưa có ý định đi nghỉ tuần trăng mật sau đám cưới. Ảnh: Saostar Xem video "Hyun Bin - Son Ye Jin thân thiết trên phim trường". Nguồn Vietnamnet

