Em trai Sơn Tùng M-TP sau một năm vào showbiz

Tháng 8/2022, nam ca sĩ MONO ra mắt album đầu tay 22. Việc em trai Sơn Tùng M-TP vào showbiz nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Ảnh: FBNV. Trong album 22 của MONO, Waiting for you là ca khúc nổi bật nhất. Ảnh: FBNV. Em trai Sơn Tùng M-TP liên tục nhận được những lời mời biểu diễn. Ảnh: FBNV. Sau khi vào showbiz, MONO có lượng fan đông đảo. Tháng 12/2022, anh tổ chức buổi họp fan đầu tiên của mình. Ảnh: FBNV. 1 năm qua, MONO đoạt một số giải thưởng. Tại Làn sóng xanh 2022, MONO đoạt giải Gương mặt mới xuất sắc, Nam ca sĩ được yêu thích nhất và Top 10 ca khúc được yêu thích nhất. Ảnh: FBNV. Tại Cống hiến 2023, MONO giành giải Nghệ sĩ mới của năm. Trong lễ trao giải, anh vắng mặt. Ảnh: Hoa Học Trò. Nam ca sĩ 23 tuổi nhận được nhiều lời mời quảng cáo. Ảnh: FBNV. Mới đây, ca sĩ MONO kết hợp với nhãn hàng thời trang quốc tế để cho ra mắt một bộ sưu tập. Ảnh: FBNV. Nam ca sĩ tươi rói trong buổi ra mắt bộ sưu tập. Ảnh: FBNV. Chỉ trong một năm vào showbiz, MONO đã có những thành công nhất định. Ảnh: FBNV. Xem MV: "Waiting for you của ca sĩ MONO". Nguồn Vietnamnet

