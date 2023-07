Dương Tử Quỳnh khoe ảnh "động phòng cưới" với chồng tỷ phú

Trên trang cá nhân, Dương Tử Quỳnh khoe loạt ảnh cưới bên ông xã - tỷ phú Jean Todt, trong đó có cả bức ảnh động phòng của đôi tân lang, tân nương. (Ảnh: FBNV) "19 năm và chúng tôi đã kết hôn! Cảm ơn gia đình, những người đã yêu thương chúng tôi suốt bao năm qua...", Dương Tử Quỳnh viết trên trang cá nhân. (Ảnh: FBNV) Nữ diễn viên 60 tuổi cũng ghép ảnh của hai vợ chồng vào tấm áp phích quảng cáo phim "Tomorrow Never Dies" và viết: "Tình yêu không bao giờ chết, Jean Todt và Dương Tử Quỳnh sản xuất, thứ Năm, ngày 27/7/2023". (Ảnh: FBNV) Sau 19 năm hẹn hò, nữ diễn viên nổi tiếng Dương Tử Quỳnh và tỷ phú người Pháp Jean Todt đã chính thức trở thành vợ chồng. (Ảnh: Sina) Đám cưới của hai người tổ chức vào ngày 27/7/2023 tại Geneva, Thụy Sĩ, với sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thiết. (Ảnh: Sina) Tỷ phú Todt 77 tuổi, gặp Dương Tử Quỳnh lần đầu tại Thượng Hải, Trung Quốc vào ngày 4/6/2004. Sau khi hẹn hò được 1,5 tháng, Todt đã cầu hôn nữ diễn viên họ Dương vào ngày 26/7/2004. (Ảnh: Sina)Dương Tử Quỳnh từng kết hôn với ông trùm kinh doanh Hong Kong Phan Địch Sinh từ năm 1988 đến năm 1992 thì chia tay. Trong khi đó, Todt có một con trai với vợ cũ. (Ảnh: FBNV) Năm 2023 quả là một năm song hỷ lâm môn với Dương Tử Quỳnh khi cô trở thành diễn viên châu Á đầu tiên giành tượng vàng Oscar hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc với bộ phim ''Everything Everywhere all At Once''. (Ảnh: FBNV) Sau khi đăng quang hoa hậu Malaysia vào năm 1983, Dương Tử Quỳnh bước chân vào showbiz, tham gia diễn xuất nhiều phim nổi tiếng như: "Hồi ức của một Geisha", "Ngọa hổ tàng long", "Phong Vân 2", "Hoắc Nguyên Giáp", "Xác ướp 3: Lăng mộ Tần Vương", "Con nhà siêu giàu châu Á"... (Ảnh: FBNV)Xem video: "4 sao Hoa ngữ nổi tiếng bất chấp scandal". Nguồn Yan News

