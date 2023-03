Nhan sắc thời đăng quang hoa hậu của Dương Tử Quỳnh

Với vai diễn Evelyn Wang trong "Everything everywhere all at once", Dương Tử Quỳnh được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc của giải Oscar 2023. Ảnh: Time Dương Tử Quỳnh sinh năm 1962, trong một gia đình có cha là luật sư, mẹ là chính trị gia. Năm 4 tuổi, cô bắt đầu học múa ballet. Năm 18 tuổi, trong quá trình tập luyện, cô bị chấn thương cột sống, phải từ bỏ múa ballet. Ảnh: Khám phá Năm 1983, Dương Tử Quỳnh đăng quang Hoa hậu Malaysia. Cùng năm, cô giành vương miện Hoa hậu Thái Bình Dương được tổ chức tại Australia. Ảnh: Preview Dương Tử Quỳnh là đại diện Malaysia tại Hoa hậu Thế giới 1983. Ở sân chơi quốc tế này, cô không lọt top trong chung kết. Ảnh: Tiền Phong Dương Tử Quỳnh diện bikini đọ sắc dàn đối thủ ở Hoa hậu Thế giới 1983. Ảnh: Tiền Phong Sau các cuộc thi nhan sắc, người đẹp đến Hong Kong để phát triển sự nghiệp diễn xuất. Ảnh: Tiền Phong Nhan sắc của Dương Tử Quỳnh ngày trẻ đầy rạng rỡ. Ảnh: Baidu Theo Dân Trí, cô được tạp chí People đưa vào danh sách 50 người đẹp nhất thế giới năm 1997 và năm 2009. Ảnh: BaiduNét đẹp của Dương Tử Quỳnh được People mô tả là vừa thanh lịch vừa mạnh mẽ. Ảnh: Baidu Sự nghiệp diễn xuất của Hoa hậu Malaysia 1983 đầy rực rỡ. Ngoài "Everything everywhere all at once", Dương Tử Quỳnh đóng “Ngọa hổ tàng long”, “Hồi ức của một geisha”, “Hoắc Nguyên Giáp”, “The Mummy: Tomb of the dragon emperor”. Ảnh: Tiền Phong Xem video: "Những kỷ lục đầy bất ngờ tại lễ trao giải Oscar 2021". Nguồn VTV

