Đường tình của Trác Thúy Miêu giữa ồn ào phát ngôn về đàn bà

Mới đây, trên trang cá nhân, Trác Thúy Miêu bày tỏ quan điểm về phụ nữ. Cô viết: "Mỗi người đàn bà là một nghệ sĩ… Phải trưng trổ, phải sửa soạn, phải duyên dáng, luyện đứng, luyện cả nữ công gia chánh, phong thái xã hội, một nét son cũng nghiêm cẩn như một lớp hóa trang sân khấu. Thảm cảnh của nghệ sĩ chính là… không có khán giả. Khán giả của đàn bà chính là đàn ông!...Đàn bà cũng vậy, đẹp và khéo thì được ái mộ. Xấu từ hồn tới xác thì vừa có lỗi với cộng đồng, xã hội, mà tội nhất chính là chồng". Ảnh: Zing Cũng theo Trác Thúy Miêu, đàn ông thương vợ thường khen vợ đẹp nhưng thực tế “rồi ra đường, dẫu anh có tài ba giỏi giang cỡ nào, có tiêu diệt được hormone đàn ông trong chính cơ thể mình được đâu? Thế là lại vô tình nhìn một cô gái đẹp”. Nữ MC còn bày tỏ quan điểm, can thiệp thẩm mỹ không chỉ để tự tin mà quan trọng nhất là phải khiến vị khán giả VIP, tức chồng mình hài lòng. Chia sẻ của Trác Thúy Miêu gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng cô hạ thấp giá trị người phụ nữ. Ảnh: Người đưa tin Trác Thúy Miêu tên thật là Vũ Hoài Phương, sinh năm 1975. Cô là nhà báo, MC. Trác Thúy Miêu thường xuất hiện với vai trò dẫn dắt các game show như Tình Bolero, Solo cùng Bolero. Ảnh: Vietnamnet Trác Thúy Miêu có đôi lần chia sẻ về tình duyên. Trong một chương trình năm 2021, cô cho biết, bản thân từng bị bạn trai bỏ. Ảnh: Vietnamnet “Người đàn ông này là một người rất lý trí, kiểu trai ngoan nên không chấp nhận sự hoang dã của tôi. Có lẽ tôi sẽ luôn là một ký ức xấu trong cuộc đời người đó. Tôi tự nhận mình là ký ức xấu vì tôi biết vậy, tôi biết mình quá hoang dã. Tôi là một nỗi ám ảnh”, Trác Thúy Miêu kể. Ảnh: VietnamnetTrác Thúy Miêu lấy chồng kém 8 tuổi. Nửa kia của cô tên Phúc Hậu, là một cây viết nổi tiếng trong làng báo. Thúy Miêu "say nắng" Phúc Hậu sau khi gặp ở một quán cafe nhạc xưa. Nữ MC cho biết, cô chủ động "dọn đường" để anh tấn công trước. Ảnh: Vietnamnet Thúy Miêu từng chia sẻ lý do cô đến với Phúc Hậu: "Đó là người đàn ông thực sự tuyệt vời, tôi tin vào anh ấy. Còn nếu chồng tôi là người đàn ông kém cỏi đến mức bị mặc cảm bởi năng lực của người đàn bà, chắc chắn đó chưa từng là người mà tôi chọn làm chồng". Ảnh: Dân Trí Trong cuộc phỏng vấn đầu năm 2020 với Saostar, nữ MC cho biết, cô được bố mẹ chồng thương như con ruột. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam Trác Thúy Miêu nói: “Mẹ chồng thương tôi như con ruột, tôi cũng không biết tại sao tôi thuyết phục được bà, tôi nghĩ nếu con trai tôi vác về người vợ như tôi thì tôi cũng không đồng ý... …Bố chồng tôi là công nhân bình thường nhưng có tư phong của nhà tri thức, trong sự bao dung ông nhìn nhận tôi một cách dễ dàng và tương đồng. Tôi nhớ hoài khoảnh khắc khi gặp bố lần đầu, bố có nói “Bác nghe rằng cháu đã có một đứa con riêng không có cha” lúc này tôi chỉ chọn trả lời ông là “Thưa bác sự khác biệt của con không phải là đứa con gái có con ngoài giá thú mà sự khác biệt là con không phá thai, con chọn cho đứa trẻ sống, nếu vậy bác không thương con thì con chịu thôi” lúc đó bố trả lời bằng cách đứng dậy và cầm ra cuốn album gia đình lúc chồng tôi còn nhỏ và tôi nghĩ rằng ông thương tôi vì tôi nói thật và chân thành”. Ảnh: Khám phá Xem video "Trác Thúy Miêu ở hậu trường chụp ảnh". Nguồn FBNV

